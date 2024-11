Sismos perceptibles en el oriente de Cuba

Dos sismos de gran intensidad (6 y 6.7 en la escala de Ricther) se sintieron este domingo en el oriente del país, seguidos de varias réplicas

Dos sismos de gran intensidad (6 y 6.7 en la escala de Ricther) afectaron este domingo al oriente del país, seguidos de varias réplicas, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, radicado en Santiago de Cuba.

De acuerdo con la fuente, el epicentro del primero de esos eventos se ubicó a unos 47 kilómetros al sur del municipio Pilón, y a la profundidad de 14.2 kilómetros, detalló el director de esa institución, Enrique Arango.

Arango aseguró a la televisión cubana que aún se evalúan en cada provincia los posibles daños que se presumen de eventos tan fuertes y que, al respecto, se mantendrá la información.

El experto explicó que se reporta perceptibilidad en Bahamas, Islas Caimán, Jamaica, Haití, y las Islas Ultramarinas menores de Estados Unidos.

Ante este inesperado temblor, la disciplina y educación sismológica que se insiste en Santiago de Cuba, tuvo una respuesta positiva con una actitud de serenidad y calma en la mayoría de la población de la ciudad, añadió la radioemisora CMKC.

El movimiento de tierra, al parecer, es uno de los más fuertes del actual año en Santiago de Cuba.

Temblor de tierra se sintió fuerte en Granma

En redes sociales se han compartido imágenes de los daños provocados por los movimientos de tierra en Granma.

Pocos residentes en la ciudad de Bayamo quedaron indiferentes en la mañana de este domingo al inusual movimiento de árboles, objetos dentro de los hogares y otros efectos del fuerte temblor de tierra que sacudió todo el oriente cubano y distintos países de la región del Caribe.

La alarma fue generalizada, las personas se llamaban y alertaban entre sí, mientras algunos que estaban de pie o caminaban por las calles sufrieron mareos, reporta la Agencia Cubana de Noticias.

Por toda la geografía de la provincia de Granma, desde las montañas de la Sierra Maestra, en el municipio de Bartolomé Masó, hasta los vastos llanos del Cauto, en localidades como Jiguaní, Cauto Cristo y Bayamo, los reportes de perceptibilidad coinciden al resaltar la magnitud del evento, del cual muchos afirman es el más fuerte que recuerdan en los últimos años.

Consejos del CENAIS ante sismos

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) comparte estas recomendaciones del CENAIS sobre qué hacer antes, durante y después de un temblor de tierra.

Antes de un sismo

• Elaborar un plan de contingencia, con sus familiares o vecinos, el cual permita precisar las acciones a realizar por cada integrante de la familia o comunidad.

• Seleccione un lugar abierto y seguro donde acudirán después del sismo.

• Para un rápido desalojo debe saber donde están colocadas las llaves de la puerta de salida.

• Prepare una mochila que incluya un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, destapador de latas, agua potable, radio, linterna, pilas y un pito para enviar señales de auxilio.

• Ubique, visualmente, las salidas más seguras para el escape, y de ser posible señálelas.

• Asegure y/o reubique los objetos pesados que puedan caer, tales como computadoras, lámparas bibliotecas, cuadros, ventiladores, televisores, etc.

Durante un sismo

• Reaccione con serenidad y tranquilice a las personas que estén a su lado.

• Si está bajo techo protéjase debajo de una mesa, escritorio, pupitre o cama resistente.

• Si no hay muebles, donde protegerse, ubíquese debajo de una viga, al lado de una columna o en una esquina de la edificación en posición fetal.

• Retírese de ventanas, espejos o puertas de vidrios.

• Si está en un lugar muy concurrido (cine, teatro, el metro, etc), no se desespere ni corra hacia las puertas, ya que muchas personas se harán daño al tratar de salir al mismo tiempo.

• Si está en la playa, salga del agua rápidamente, retírese de la orilla y sitúese en un sitio elevado, a una distancia de al menos 300 metros, pues pudieran ocurrir grandes marejadas.

• Si está en una silla de ruedas y bajo techo, ubíquese debajo de una viga, al lado de una columna o en una esquina. Luego frene las ruedas y cubra su cabeza con los brazos.

Después de un sismo

• Active el plan de emergencia.

• Al finalizar el movimiento, desaloje con prontitud y en orden a las personas de las escuela, casa, o lugar de trabajo.

• No use los ascensores, recuerde que puede quedar atrapado. Utilice las escaleras.

• Procure no caminar descalzo.

• Encienda la radio para escuchar las recomendaciones de las autoridades y acátelas.

• Colabore en el rescate de los heridos.En caso de quedar atrapado, mantenga la calma.

• Pida ayuda en voz alta o ayudado por algún instrumento que genere ruido y alerte.

• Esté preparado para los sismos secundarios conocidos como réplicas.