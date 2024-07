SNB63: Gallos en terapia intensiva

El pitcheo de Pinar del Río ha limitado la ofensiva espirituana a solo 26 hits. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray).

Con respiración artificial y en terapia intensiva, los Gallos enfrentan este miércoles un duelo de vida o muerte en el quinto partido de cuartos de final de los play off de la 63 Serie Nacional de Béisbol.

Tras caer en su último partido, se les puso cuesta arriba la subserie inicial de la postemporada, que pierden 1-3, por lo que, de ser derrotados hoy, le dirán adiós a la idea de pasar a semifinales.

Si ganan pueden seguir soñando, aunque igual seguirían en terapia, ya que estarían obligados a ganar los dos restantes, ya en tierras pinareñas.

Pero, bueno, lo principal es ganar este miércoles. Para ello, lo primero que tienen que resolver los Gallos es batear y, sobre todo, hacerlo de manera oportuna.

Aun cuando Pinar del Río no ha contado con sus “misiles” —y no solo los japoneses Raidel Martínez y Liván Moinelo, sino por ejemplo Erlis Casanova y Frank Luis Medina—, el staff vueltabajero ha dominado a sus antojos a la batería espirituana.

Y no solo porque le ha propinado dos lechadas en cuatro partidos, Es que en esos encuentros los espirituanos apenas han anotado tres carreras en 36 entradas y ello incluye la victoria de 2-0 en el segundo partido.

Pese a que Pinar del Río ha utilizado a su pitcheo de segunda línea, ha limitado la ofensiva espirituana a solo 26 hits, un promedio de seis por juego, para promediar 198 de average colectivo, el más bajo de los ocho elencos que intervienen en la postemporada.

Han tenido, además, una baja producción de extrabases, con solo cinco dobles, no siempre conectados con corredores en circulación.

Lo de Pinar, en cambio, ha sido el aprovechamiento ofensivo, aun cuando no siempre sus conexiones se han convertido en carreras.

Los pinareños han anotado 21 carreras en tres juegos, pues ya se sabe que recibieron una lechada y han conectado 47 hits, entre ellos ocho extrabases, incluidos cinco jonrones, todo para 315 de promedio colectivo.

La baja ofensiva de los Gallos parece, incluso, no venir de los play off. Ya en el último cotejo de la fase clasificatoria ante Cienfuegos anotaron nueve carreras en tres juegos, con 24 hits.

No es que tampoco el pitcheo haya sido muy efectivo, pero lo visto hasta ahora responde a lo que el cuerpo hizo durante la Serie, mucho más porque ahora no han podido contar con dos de sus principales hombres: José Isaías Grandales y Alex Guerra.

Ante el desafío del miércoles, ambos mánagers tienen visiones distintas. En declaraciones exclusivas a Escambray, Lázaro Martínez, el director de los Gallos, reveló: “Sabemos que estamos obligados a ganar; pero, como siempre he dicho, yo no pierdo la esperanza; es difícil, pero nada es imposible, hasta que alguno de los dos gane cuatro juegos, estamos vivitos. Creo que no se ha dado el hit a la hora oportuna, quizás este miércoles los bates se despierten y lo daremos todo por la victoria y, si se logra, seguiremos marchando”.

Y se fue a insuflarles la misma esperanza a sus muchachos en el mitin donde anunció como posible abridor a Yankiel Mauris.

Del otro lado, Alexander Urquiola, aunque tiene la semifinal en sus narices, prefiere la cautela y seguir con su teoría de ir paso a paso: “Son juegos de play off y hasta el último juego nada está decidido. Estamos frente a un equipo que ha batallado el año entero y eso merece un respeto. Estamos arriba 3-1 y vamos a ir por la victoria y lograr la clasificación para la otra fase”.

Acerca del uso del pitcheo refirió: “Se hizo un gran trabajo a partir de que el año pasado no tuvimos los resultados que esperábamos con un lugar 14, sabíamos que nuestros principales lanzadores no iban a estar presentes y por eso trabajamos bastante con el pitcheo joven durante la preparación y los muchachos han respondido. Desde un primer momento les hemos dicho que todos son importantes, que para ganar juegos hacen falta acciones individuales, pero para ganar campeonato se necesitan las acciones colectivas y creo que eso lo hemos llevado a cabo”.

Aunque Pinar del Rio ya tiene cara de campeón, Urquiola cree que es muy temprano. “Lo de nosotros es ir paso a paso y el primero es ganar los cuartos de final y después lo que venga, que solo Dios sabe lo que pueda suceder en el camino”.

Desde las 6:30 p.m. el Huelga despejará la incógnita: los Gallos se quedan o se van. ¿Y usted qué cree?