SNB63: Gallos en zona de clasificación al todo o nada vs Holguín

Los Gallos están plantados en el octavo puesto con 33 triunfos y 34 fracasos. (Foto: Alien Fernández/Escambray).

A esta altura del “juego”, cuando ya la Serie Nacional en su versión 63 comenzó a repartir sus boletos, los Gallos emprenden desde este martes lo que pudiera ser el todo o nada de sus aspiraciones clasificatorias a la siguiente fase cuando enfrenten como visitadores a Holguín en cinco partidos seguidos.

Los espirituanos han protagonizado una remontada espectacular que coronaron con una barrida arrasante de 5-0 ante Camagüey, la única que han logrado en la actual campaña.

Pero con esa escoba sumaron tres las subseries ganadas de manera sucesiva ya que antes habían triunfado vs Artemisa e Industriales, ambos 3-2 en resultados que han sido claves para saltar de lugares sotaneros hasta el límite de la zona clasificatoria al ganar 11 de los últimos quince desafíos.

Ese saldo se unió al descalabro de varios de sus rivales más cercanos, incluido Camagüey y hoy los ahijados de Lázaro Martínez inician la penúltima subserie de la fase regular (la última completa ya que la de Cienfuegos será a tres partidos para completar los dos de la arrancada inicial), plantados en el octavo puesto con 33 triunfos y 34 fracasos, pero aún les falta para concretar lo que hace unas semanas parecía una quimera.

Lo ventajoso es que ahora dependen de lo que puedan hacer ellos mismos en el terreno sin esperar, como sucedió hasta hace poco, que otros pierdan.

Si bien se encuentran en el octavo puesto, tampoco es que puedan relajarse pues por detrás sienten el aliento y cerca de al menos cuatro equipos con condiciones reales de avanzar, cuando restan ocho partidos.

Se trata de los elencos de Guantánamo y Artemisa, ubicados en los puestos nueve y diez con el mismo balance de 32 y 35 a solo un juego de los nuestros, mientras Mayabeque y Villa Clara, con 31 y 36, en onceno y duodécimo lugares, respectivamente, están a dos. Un poco más comprometido está Camagüey con 30 y 37, a tres de los Gallos, mientras el resto está totalmente descartado.

A propósito de descartados, no son pocos los expertos que sacan cuentas sobre los rivales que tendrán los espirituanos y los comparan con los que deben enfrentar los equipos más cercanos a ellos. Mas, no quisiera caer en la trampa de esa ecuación por el viejo axioma beisbolero de que en la pelota no hay enemigo pequeño.

Lo positivo, repito, es que los yayaberos están en estado de gracia y que buena parte de la reacción llega de sus bateadores, sobre todo de los que tienen la mayor responsabilidad ofensiva a la hora de producir carreras.

Alienta que hombres como Duniesky Barroso aporten con su madero. El veterano trinitario se convirtió en bujía ofensiva ante Camagüey, al punto que hoy lidera las impulsadas de su elenco con 45, (suma seis cuadrangulares) un departamento en el que lo siguen Alexis Miguel Varona, con 41, y Frederich Cepeda y Lázaro Fernández, con 37.

También ha sido determinante que los lanzadores caminen partidos y preserven ventajas. Y en este sentido se destaca el aporte de hombres como José Eduardo Santos, quien parece haber encontrado su forma ya en los finales, Carlos Michel Benavides, un joven muy útil, Yohanny Hernández, líder en ganados del conjunto, con seis, Fernando Betanzos y en especial Yankiel Mauris, quien ante la ausencia prolongada de Yanielquis Duardo, ha tenido que asumir el rol de apagafuegos con mucha más frecuencia de lo habitual al punto de tener tres éxitos y ocho salvamentos.

De momento todas las antenas de la atención espirituana estarán enfiladas hacia Holguín donde puede decidirse el futuro más cercano de los Gallos