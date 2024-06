SNB63: Gallos protagonizan importante remontada

Los espirituanos aseguraron el duelo particular con los Toros, saldo representativo de un valor adicional por constituir su rival de turno uno de los elencos en lucha por un puesto entre los clasificados a la siguiente fase de la campaña beisbolera cubana

El zurdo Alex Guerra rindió una positiva faena y se llevó el triunfo.

Con su tercera victoria en línea ante Camagüey (9×3) y la octava en sus últimas diez presentaciones, los Gallos espirituanos protagonizan una importante remontada que los ubica este jueves en el noveno puesto, junto con Artemisa y Villa Clara, a solo medio partido del límite clasificatorio para la siguiente fase de la Serie Nacional de Béisbol.

Apoyados en otra positiva faena de sus lanzadores y una ofensiva de una decena de imparables, que incluyó vuelacercas de Yunier Mendoza y Alexis Varona, los yayaberos aseguraron el duelo particular con los Toros agramontinos, saldo representativo de un valor adicional por constituir su rival de turno uno de los elencos en lucha por un puesto que les garantice mantenerse en la lid cuando se complete el calendario de 75 partidos.

El abridor de los espirituanos, Alex Guerra, permitió tres carreras, dos de ellas inmerecidas en siete capítulos de actuación, para hacerse de la victoria, para lo que contó con el apoyo de José Luis Brañas, que completó la faena sin admitir anotaciones.

No transitaron por similar senda los tiradores camagüeyanos. Mario Marzo logró sostenerse en el box hasta el cuarto capítulo, cuando no logró sacar out, le fabricaron otras dos y dejó en base a un hombre que anotó cuando, tras retirar a Frederich Cepeda, el relevista Deinier Martínez admitió tubey de Dunieski Barroso y el referido jonrón de Varona que sirvió para completar la producción espirituana.

Si bien Guillermo Pérez, durante dos entradas, y Raciel Sánchez, en una, consiguieron dominar a la artillería espirituana, ya el daño estaba consumado y los Toros sufrieron otro costoso descalabro, que ahora los ubica en el lugar 12, aunque solo un juego por debajo del trío en el que militan los Gallos y a raya y media del sorprendente Guantánamo, ocupante de la octava plaza.