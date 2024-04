SNB63: Lázaro Martínez al banquillo de los “acusados”

Estoy levantado y consciente de mi responsabilidad hasta el último juego, señaló Lázaro. (Foto: Curiel/Escambray).

En las gradas del estadio José Antonio Huelga, los pocos que se han dado cita este martes aplauden. En el terreno, los Gallos, eufóricos, se abrazan y al fin sonríen. Le han ganado a Guantánamo y, con ello, dejan atrás una racha de nueve derrotas que despertaron una resonada polémica por todos lados.

Que si no quieren jugar, que si hay problemas internos, que si la dirección es la culpable y hasta que si los pasamontañas que usan algunos le impiden ver mejor y por eso los errores… Mientras, Lázaro Martínez asume estoicamente y parece calmado en su silla fuera del banco, desde donde mira el juego y ni siquiera lo disfruta.

Escambray llega hasta el box del diálogo con estos y otros lances que el mánager acepta sin chistar, aunque le cuesta sacar a flote las palabras.

“Hoy es un juego igual que otro; pero seguimos, como dices, en el sótano porque todo nos ha fallado”.

¿A qué se lo achacan? ¿A la preparación, la poca combatividad?

Contra Villa Clara íbamos bien, pero parece que nos sorprendió el resultado del segundo juego y el ánimo estaba por abajo antes de iniciar con Ciego de Ávila; les dijimos que no podían bajar la cabeza, que eran 75 juegos, y con esa motivación se jugó, pero en verdad ese equipo está en un buen momento y se nos fueron delante, pero motivación hay y salen todos los días conscientes de que sí se puede”

Ganaron, pero aun así cometieron errores, y la defensa de un equipo de primera categoría parece de niños. ¿Por qué?

Esos errores son por desconcentración y falta de anticipación, que nos han costado carreras, hay que anticiparse a las jugadas y no jugar a como está el marcador, con la pizarra 10-0 hay que jugar al ciento por ciento; y si está 1-0, lo mismo. Los errores tanto en fildeo como en tiro son bobos, porque es el ABC, y este año se trabajó mucho en ese sentido.

Pero ese trabajo no se ha traducido en el terreno…

La preparación fue buena, tenemos muy buenos entrenadores que son los mismos de la serie pasada cuando el equipo estuvo bien, los jugadores son casi los mismos, lo que pasa es que tienen que acabar de creerse que sí se puede y cuando ganas como hoy, ya pensar en que mañana el equipo tiene que salir más agresivo. Hoy salimos con el pensamiento de qué pasará y, sin embargo, la victoria vino, pero las subseries no son de un juego.

Tampoco están bateando a la hora buena, ¿qué pasa?

Siempre les decimos: en este equipo hay solo dos bateadores que pueden ir a home a batear un determinado lanzamiento porque llevan miles de veces bateando, que son Frederich Cepeda y Yunier Mendoza, los más jóvenes no pueden hacerlo porque no tienen definición de la zona de strike, van por curva y les tiran recta o al revés, por eso a veces lucen mal algunos, se necesita maestría deportiva.

Una de las cosas que te cuestionan es que no has explotado el juego táctico y el equipo juega parado, le falta agresividad en las bases.

“No creo que falte agresividad, es que a veces se llega a las bases con par de outs; cuando vienes a ver, el contrario te hizo cinco, seis, siete carreras porque los lanzadores estaban explotando en el segundo y tercer innings y cuesta revertir eso.

¿No será que a veces dan el juego por perdido? Les cuesta revertir marcadores, algo que sí hacían el año pasado, ¿eso no es falta de agresividad o los Gallos no le quieren jugar a Lázaro Martínez?

No. Solo no dejo que al abridor le hagan seis o siete carreras, y no es que los jugadores no tengan ganas, lo que pasa es que como el equipo está en un mal momento, cuando le hacen esas carreras, piensan: “Ya perdimos”, y es ahí es donde entramos los entrenadores, y el psicólogo a decirles que, como mismo les han hecho siete, ellos pueden hacerlo igual.

¿Y Lázaro no ha bajado la combatividad, no está también en slump?

No, lo que pasa es que tengo que estar concentrado en el juego, porque ocurren jugadas que pueden pesar, tenemos que estar viendo y analizándolo todo. Hoy mismo Alejandro Escobar vino al bate y se ponchó sin tirarle con tres rectas al medio, lo llamé a la oficina y le dije de todo… La otra vez al bate, por fortuna, dio jonrón con las bases llenas. Hemos estado llamando a los jugadores solos, en colectivo, esto aquí ha estado picante picante, en el buen sentido de la palabra.

Si no estás derrumbado, ¿por qué no saliste al terreno en el último juego ante Ciego de Ávila y mandaste al capitán a discutir las reglas?

Es una táctica que usaba en el Sub-23, en el último juego salía Dismani Ortiz, el capitán; es para darle valor al capitán y que en el banco todo el mundo se motive. No es porque esté en el piso, estoy levantado y consciente de mi responsabilidad hasta el último juego.

Algunos piensan que te ha faltado mano dura.

Eso es un cuento, pregúntele a los muchachos qué pasa con los que se desvían, sucede que ese es mi temperamento, pero conmigo no hay jueguitos.

Hay quienes consideran que los pasamontañas les restan visibilidad a algunos jugadores y de ahí los errores y que no bateen bien.

Estamos con usted, a mí me parece que eso le molesta al jugador para fildear y batear.

¿Entonces por qué lo permites?

No sé qué te diga… Somos viejos y no los usamos, pero para ellos puede ser como un amuleto, a lo mejor algún día los verás sin eso.

Hay peloteros que no sientas, que no mandas para el banco…

Aquí todo el mundo ha jugado, lo que ahora son solo 32 peloteros y, de ellos, siete jugadores de posición, cuatro jugando y tres en el banco, y para salir a jugar fuera siempre hay que llevarse más lanzadores. Antes eran 40 y había más rejuego, pero conversamos con ellos y saben que esta subserie es definitoria y quien no rinda tiene su espacio en el banco, creo que hay darles confianza a determinados jugadores y ya se la hemos dado.

Se habla de problemas internos, ¿qué hay de cierto en eso?

Invito a la población a que venga y converse con los muchachos y el cuerpo de dirección; si hay problemas, como dicen, entrego la batuta ahora mismo, pero aquí no hay problemas, esta es una familia, solo que cuando las cosas salen bien ganan los jugadores y cuando sale mal, perdió Lázaro Martínez. Nos ha dolido la cabeza en todos estos días porque no es fácil. Cuando ellos fallan se dan contra la pared porque se quiere salir del mal momento.

Hay quienes creen que vives de espaldas a las estadísticas, la sabermetría.

Tenemos al coach de banca, que es Héctor Rafael Huelga; el estadístico me da todas las informaciones, día por día, pero llevo mis anotaciones en la libreta, aquí cada cual tiene su función y la mía es también estudiar al contrario. Lo que pasa es que, cuando pierdes, las personas dicen que no haces esto o no haces lo otro, pero llevo todo a punta de lápiz, hasta la opinión de los peloteros, su sentir.

Incluso en las redes dicen que quieren quitarte…

No leo eso porque sé que hay 50 bombazos malos y 45 buenos, pero todo eso me fortalece y tengo que concentrarme en mi trabajo, aunque debo decirte que no nací en el Huelga ni en esta silla, sino en Taguasco. No soy eterno, cuando le toque a otro lo apoyaré desde las gradas.

¿Crees que esta victoria sea el fin del slump?

Esta es una que nos viene bien y por ahí se puede empezar a ganar, el campeonato es fuerte, para siete u ocho equipos está parejo; tenemos que seguir viendo los detalles, hay partidos que juegas bien y pierdes y hay partidos que juegas mal y ganas.

Como les digo a los entrenadores, debemos tener buena cara, darle ánimo a quien lo hace bien y más a quien lo hace mal, nunca se debe atacar a ese pelotero, solo conversar. Lo otro es no perder la confianza y hacer cada cual lo que le toca, a la hora que le toca y pensar que sí se puede. Por eso no se puede perder el entusiasmo y cuando se pierde hay que andar más unidos porque el dolor es de todos. Ellos están conscientes de que tienen una tarea que cumplir, que es estar entre los primeros ocho del país. Hasta que no se acabe el campeonato estamos vivos.