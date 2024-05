Taller Mayor, fiel a la tradición automotriz (+fotos)

La mipyme brinda los servicios propios de un taller automotriz. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray).

Si una distinción rodea a la mipyme Taller Mayor, enclavada en la Carretera Central, en pleno Cabaiguán, es la fidelidad a la tradición automotriz. También el hecho de no desligarse de los deberes definidos para las nuevas formas de gestión no estatal, muchos menos del perfil declarado a la hora de la creación; una estructura guiada por una pauta: hacer bien cada trabajo.

Aprobada en enero de 2022, desde el rango de pequeña empresa, fue de las primeras creadas en Sancti Spíritus en el giro del Transporte; nació y sigue abierta a la prestación automotriz, según define Carlos Alberto González Santos, socio único de la entidad.

Al decir del propio Carlos González, “la mipyme funciona como una familia, siempre que se vaya a determinar alguna idea, una decisión, se hace en equipo, porque se piensa mejor”. La estructura partió de su emprendimiento como trabajador por cuenta propia en el giro de la chapistería; al cabo de pocos meses pasó a la nueva modalidad en virtud de la amplitud de la instalación y con el fin de prestar servicios de reparación automotriz, sobre todo a medios estatales.

En Taller Mayor echaron a rodar carros estatales de Cabaiguán que estaban propuestos para causar baja.

SERVICIO PROFESIONAL

Desde el surgimiento, la mipyme tuvo en el horizonte extender los servicios, ampliarlos mucho más allá de la chapistería, realizar todo lo que hace un taller: mecánica general, electricidad, pintura, planta de fregado y tapicería. “El objetivo es ejecutar los trabajos con la mayor profesionalidad y calidad, que el cliente quede satisfecho”, apuntó el representante.

Pretensión que encaja con la valoración de clientes que han llevado allí los medios de transporte; tal es el caso de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en la provincia, que puso en manos de Taller Mayor un Lada con notable deterioro; hoy rueda con otra cara.

“Trabajaron bien, fueron receptivos en la atención a los problemas que tenía el carro, buscaron soluciones; llegabas a la puerta y el propio portero te decía: ‘Le hicieron esto o aquello al Lada’; hay seriedad en esa mipyme, un trabajo colectivo. Como no podíamos pasarnos del dinero aprobado para la reparación, lo hablamos, fueron comprensivos con la situación financiera, se ajustaron, nos rebajaron el precio y salimos complacidos con el servicio”, declaró Roberto Rodríguez, administrador de la Casa de la Upec.

Cabaiguán y otros municipios de la provincia se han beneficiado mucho con el servicio de esta mipyme, aseguró Oraldo González Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base Transporte en ese territorio. “Si no fuera por el trabajo de Taller Mayor y de otras mipymes, estuviera más deteriorada la flota de Transporte y de otras entidades. Aquí se han puesto a rodar carros estatales del municipio que estaban propuestos para causar baja”, señaló.

A criterio del representante, la clave radica en, hasta lo más mínimo, hacerlo correctamente, con seriedad y, cuando no se pueda realizar, consultarlo con el cliente, decirle hasta donde pueden llegar. “Si no funcionamos así, ni sirve el dueño, ni nadie aquí; hay clientes fijos que han traído otros carros, tienen limitaciones con el presupuesto, lo valoramos y les hemos cobrado mucho menos”, expresó Carlos González.

Con esa filosofía, la mipyme ha ganado clientes en la provincia y otros territorios como Pinar del Río, Villa Clara y Ciego de Ávila. “Si un carro regresa después de reparado hay que parar lo que se esté haciendo y todo el mundo ponerse en función de solucionar esa situación; buscar la pieza si falló, el tornillo, arreglar el problema si es mecánico, pero el taller tiene que responder al momento por eso, ahí está la responsabilidad de nosotros, realmente nos ha sucedido muy poco”, subrayó el representante de la mipyme.

Taller Mayor estuvo entre las primeras mipymes aprobadas en Sancti Spíritus en el sector del Transporte.

PARQUE ESTATAL, PRIORIDAD

“El caso de Taller Mayor ha sido trabajar en bien de la sociedad, bajo el principio de prestar el servicio al Estado, nos mueve más ese interés que el económico, claro tenemos que lograr un resultado económico, pero siempre buscando de que el Estado sea el favorecido con nuestro trabajo para recuperar ese parque de transporte que durante tantos años se deterioró”, comentó Justo Borges Olivera, el encargado de la facturación en la mipyme.

Todavía podemos mejorar la calidad, destacó Carlos González y añadió: “Aquí luchamos cada minuto para que se hagan las cosas bien, no estamos contentos para nada con los trabajos que estamos haciendo; cuando hace falta, me pongo el overol y me meto debajo de un carro, eso hay que hacerlo también, así estoy enseñando a los muchachos, dando ejemplo, el servicio que se dé en Taller Mayor tiene que ser con calidad”, subrayó.

“La ideología que está en la calle es: vete para la mipyme para que ganes dinero; pero la ideolología que hace falta también es la del sentido de pertenencia, de hacer los trabajos bien, con responsabilidad, cumplir con el fisco y no solo ver la mipyme como un lugar donde se gana dinero”, afirmó el representante de la pequeña empresa.

En el argot de Taller Mayor se habla de seguir creciendo bajo las balas, ampliar las prestaciones, educar y guiar por el buen camino a los cerca de 30 trabajadores; una mipyme que revela disciplina financiera, ambiente de colectivo laboral, funciona despegada del egoísmo y lo mismo participa en el desfile del Primero de Mayo que ha dado servicio sin cobrar a un cliente corto de presupuesto.