Telenovela cubana Viceversa: Elizabeth le aportó mucho a Gina (+fotos)

El personaje de Gina le enseñó muchas cosas a Elizabeth, confieza la actriz. (Fotos: Cubasí).

Como a Gina, le encanta cocinar y es una joven simpática, alegre, dispuesta a ir detrás de sus sueños, y tiene un indiscutible don de gentes… sí, hay mucho de Elizabeth Castro en su personaje de la telenovela cubana que actualmente se transmite en horario estelar, y también Viceversa…

«Puedo decir que pasé mucho trabajo por cuestiones de mi físico. Soy estudiante del ISA, estoy en el curso para trabajadores, pero antes hubo personas en el teatro que me rechazaron por mi físico, todo no ha sido color de rosa, he recibido muchas críticas, incluso algunos me dijeron que todos los papeles que yo haría iban a ser menores. Esa discriminación que ahora expresa Rosa hacia Armando por su condición, yo la viví en carne propia. Por eso también le doy gracias a Gina por haber llegado a mi vida, porque le dio la oportunidad a Elizabeth de poner, aportar cosas mías en el personaje».





Así lo confesó durante una visita reciente a la redacción de CubaSí, y agregó:

«Gina está en todos, en cada hombre, en cada mujer, en cada ser humano, porque tenemos complejos y tabúes, pero debemos sentirnos libres, bien con nosotros mismos, y aunque el mundo diga no, sí se puede, sí podemos, cada persona en su esencia es bella, es única, tiene talento y dones, no importa el físico para amar, para ser alguien, con sentimientos, con valores. Elizabeth le aportó mucho a Gina y Gina le enseñó muchas cosas a Elizabeth».

Una amiga actriz le avisó sobre un proyecto de la Casa Productora de Telenovelas, dirigido por Loysis Inclán, y allá fue esta joven de San Antonio de las Baños: «Yo no sabía quién era Loysis, pero me dirijo hacia allá y no se encontraban porque estaban visitando locaciones para el proyecto de la novela, entonces me comunico con Eduardo Eimil…»

Finalmente, logró conversar e intercambiar contactos con la directora de la telenovela: «pasa el tiempo y me llama Eduardo Eimil para darme el texto de un casting general, en este caso era para los personajes de Mónica y Laura. Yo no sabía que necesitaban una “gordis” como yo, hasta que me vuelven a llamar, ya directamente con el personaje de Gina».

Gina se convirtió en un reto desde el propio casting: «hicimos dos escenas, una de la familia y otra con Armando, la del afrodisíaco, que me costó mucho trabajo, porque era una escena, muy extensa, con muchos matices, muchas transiciones; yo no quería pasarme en la sensualidad, en lo erótico, pero tampoco quedarme por debajo, sino mantener un equilibrio».

Pero también resultó una gran alegría: «Hago todo ese proceso de casting, que fue bien riguroso, y cuando voy llegando de regreso a San Antonio, Loysis me llama y me dice: “¿Es Gina?” Yo le respondo: “bueno, la que está luchando por serlo”, y ella me dice: “Felicidades, Gina es tuyo”. Fue una emoción bien grande, sentí cosas muy lindas, no me podía creer que me habían escogido. Yo fui a aventurarme, sin pensar que iba a ser escogida.

«Soy sincera: fue una gran sorpresa del universo, de Dios y de Loysis y el equipo de la novela para mí. Gracias a Eduardo Eimil y a Loysis Inclán, a quien le debo Gina, y gracias a ellos, al equipo de la novela, vestuario, a todo el equipo de Viceversa, porque todos forman parte de Gina».

Elizabeth recuerda con mucho orgullo que viene de «la Villa del Humor», así que formar parte de la familia que pone el toque gracioso en la telenovela, es algo que también disfrutó: «El humor es algo que profesionalmente respeto muchísimo, y agradezco a Eduardo Eimil, pues siempre nos tenía muy claros en cuanto al procedimiento, las técnicas, todo… Fue algo muy bonito, por ejemplo, quizás había hecho una escena de llanto, algo dramático y, de momento, como se graba por locaciones, la escena que venía detrás era de humor, eso nos ayudaba a salir del momento tenso. Nos divertimos, nos reímos… la pasamos muy bien».

Gina se convirtió en un reto desde el propio casting, confiesa la joven.

Por supuesto, no conseguimos ningún spoiler, pero al parecer, las cosas se pueden enredar un poco: «Todas las familias tienen momentos buenos y tienen conflictos, pero hay que ver cómo tomamos los conflictos, cómo los resolvemos.

«He escuchado comentarios, personas que me dicen: “es que ustedes parecen familia de verdad”, y realmente en el rodaje nosotros cuatro éramos uno, siempre estábamos juntos y fuimos creando toda esa unión, esa ricura de la novela», comentó.

Gina le ha permitido entrar a los hogares cubanos. Para ella, esa es la mayor puerta que le ha abierto su primer trabajo en televisión: «el amor de este público tan querido, la sinceridad, el cariño… Gracias, público; gracias, televidente que nos ves cada noche de lunes, miércoles y viernes. Para mí, esa ha sido la mayor puerta, que cada persona se sienta identificada con Gina: estas muchachas que hacemos dietas de Facebook, este señor que me escribe y me dice que se siente identificado con Gina, niños que me ven en la calle y me saludan… Ha sido muy lindo».