Telenovela cubana Renacer: Dice Alejandro Guerrero que Lian es la candela (+fotos)

Lian es uno de mis personajes preferidos de la actual telenovela, Renacer, y me encantaría conversar directamente sobre él con el talentoso actor que le da vida, pero Alejandro Guerrero es tan joven, que se hace necesario comenzar por el principio.



—¿Cómo y cuándo descubriste tu vocación por la actuación?

—Cuando era niño, mi mamá fue quien me llevó al grupo de teatro El hombrecito verde, y ahí empiezo por la danza, pruebo actuación, la música, pero en el canto no soy bueno, entonces parece que tenía futuro en la danza y en la actuación, así que ahí comencé, en El hombrecito verde, con Jorge Pedro Hernández.

—Y luego, ¿cómo continuó tu formación?

—Mi formación actoral ha sido genial, porque pienso que todo lo que pasa, es por algo. Yo estuve en El hombrecito verde de 11 a 15 años. A los 14 me empiezo a preparar para las pruebas de la ENA en el grupo Olga Alonso, con Humberto Rodríguez, pero no me aceptan por nódulos en las cuerdas vocales, pasé los primeros cortes, llegó el taller nacional y la doctora decide que tengo nódulos en las cuerdas vocales y que eso es un impedimento para la escuela.

«Me enfadé mucho y no quise saber de la actuación, incluso me alejé de ese mundo. Me hubiera encantado pasar la escuela, pero desafortunadamente, no pude, más bien la formación que he tenido ha sido en la práctica, las cosas que he hecho, los directores con los que he trabajado, que sobre la marcha me han corregido, me han dado técnicas, me han explicado, todo en la práctica, cometiendo errores, puliéndolos…»

—Entonces, ¿qué te llevó hasta la telenovela Renacer?

—Llego a la telenovela Renacer a través de Rey Castañeda, un profesor de la ENA. Cuando yo hice las pruebas, no me presenté más, fui para mi pre y pasé mi Servicio Militar. Él me llamó cuando yo estaba en el Servicio Militar para un proyecto y le dije que no podía, pero me volvió a llamar ahora para la novela, me preguntó si quería presentarme al casting y así fue: me presenté y ese mismo día, a las cinco de la tarde, yo tenía el personaje.

—A pesar de ser un personaje con muchos matices, Lian ha enamorado al público. ¿Qué experiencias has tenido con los televidentes en la calle, en las redes sociales…?

«Lían es candela. Creo que es el personaje impulsor de mi carrera, de mi vida, porque la aceptación que ha tenido en el público ha sido tremenda, la gente ha conectado muy bien con él y yo estoy contento, por supuesto. La gente en la calle es muy linda y algunos se pasan, me dicen cosas hasta groseras, pero todo superbién, me piden fotos… El otro día me paró un muchacho cerca de Maternidad y me dijo que le iba a poner a su hijo como el personaje, que era un nombre que ya tenía pensado, pero, a raíz de la novela, se decidió; esa es una anécdota que voy a recordar siempre.

«En las redes sociales ha sido una explosión, yo realmente no sé cómo voy a administrar toda esta lluvia de bendiciones que me ha caído por el chat, los comentarios muy bonitos, gente a lo largo y ancho del país me escribe, cubanos que ven la novela en otros países: en Miami, España, Brasil, México… Me escriben tanto hombres como mujeres de todas las edades, pero los muchachos hacen como un collage y me envían fotos diciendo: mira, nos parecemos, yo me parezco a Lian…

«Pienso que lo mejor que me he llevado de las redes sociales y de la calle ha sido a todo ese grupo de personas que yo conocía, pero que uno va dejando en el camino, en el círculo, en la primaria, en la secundaria, en el pre, en el Servicio, gente que conoce por la calle y se lleva bien, gente del barrio que uno deja de ver, porque la vida da vueltas y va dejando personas, y ahora todos me han escrito y he vuelto a comunicarme con todos».

—¿Cuánto hay de Alejandro Guerrero en Lian y viceversa?

—Alejandro y Lian se parecen mucho, dice mi novia que en todo. Realmente se parecen bastante y eso yo lo aproveché. Pienso que los puntos de contacto están en que los dos somos jóvenes, tenemos casi la misma dinámica de relacionarnos con la gente, el mismo carisma; creo que va por ahí, lo demás es la actuación, porque claro, yo le agregué elementos que veo por la calle que yo no tengo, pero sí, realmente nos parecemos.

—Has anunciado tu próxima participación en Tras la huella. ¿Nos cuentas un poco sobre ese proyecto?

—Sí, en Tras la huella me localizan y me dan el personaje de Yunior. Me encantó el proyecto porque es totalmente distinto a Lian, es un muchacho ingenuo, inocente, que ya verán su pequeña historia. Le busqué una caracterización diferente, para marcar bien todo. Tuve la oportunidad de volver a trabajar con Raiza D’ Beche, Iris en Renacer; mi papá es Herón Vega, y mira, la vida te da sorpresas, porque en Asuntos pendientes él fue papá de mi hermano, que también es actor, y ahora, en Tras la huella, hace de mi papá. También trabajar con Yura, con Laura, con Leo Benítez, Omar Alí, todo el equipo de Tras la huella, tanto de actores como de realización. Es el último capítulo de la temporada.