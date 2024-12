Todos los ríos de Brasil están contaminados, alertan los ambientalistas

El fin de semana pasado, el puente que unía dos pueblos brasileños colapsó, provocando la caída de dos camiones que transportaban productos químicos.

La concentración de pesticidas en todos los ríos de Brasil ha encendido las alarmas entre las autoridades, quienes han alertado a la población sobre los riesgos de entrar en contacto con las corrientes acuíferas.

El fin de semana pasado, el puente que unía los pueblos de Estreito (MA) y Aguiarnópolis colapsó, provocando la caída de dos camiones que transportaban productos químicos, como herbicidas y ácido sulfúrico.

El accidente llevó a las autoridades del gobierno federal a realizar un análisis para evaluar la calidad del río Tocantins.

No obstante, el estudio reveló que los productos químicos no llegaron a contaminar el agua, ya que los contenedores no se habían roto.

Asimismo, los datos proporcionados por el Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua (Sisagua) del Ministerio de Salud, obtenidos en pruebas realizadas hace dos años, indicaron que se había encontrado un compuesto en el río Tocantins que fue considerado normal por el estudio del gobierno federal.

Este compuesto es el mismo utilizado como ingrediente en el llamado «Agente Naranja», un herbicida químico altamente tóxico empleado por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

Ante tal situación con respecto a la flexibilidad de Brasil en el uso de pesticidas en comparación con los países de la Unión Europea (UE), dicha posición está siendo objeto de investigación por parte de la académica Larissa Bombardi, quien ha recibido amenazas tras publicar estudios que denuncian esta situación.

La geógrafa declaró que «cuando veo que el residuo de malatión en Brasil es 400 veces superior al límite autorizado en la Unión Europea, me siento obligada a pensar que, en el contexto de las relaciones internacionales, la población brasileña, latinoamericana y africana es considerada infrahumana».