Tras respuesta a Israel por ataque a Consulado, Irán advierte a EEUU

Decenas de drones fueron avistados en el cielo iraquí, dirigidos hacia los territorios ocupados por Israel en el marco de una operación de represalia iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este sábado a Estados Unidos de una respuesta decisiva ante cualquier apoyo o participación para atacar los intereses de la República Islámica.

Mediante un comunicado, el Cuerpo de la Guardia hizo hincapié en la política de buena vecindad con los países regionales, pero subrayó el rechazo a las amenazas de Washington e Israel desde el territorio de otra nación.

En este punto, enfatizó que tal peligro será recibido con una respuesta adecuada contra el punto de partida de la amenaza.

Al mismo tiempo, subrayó que la administración de la Casa Blanca es responsable de las acciones de la entidad sionista y debe asumir las consecuencias si no la controla.

La República Islámica confirmó una amplia operación militar contra objetivos israelíes, en respuesta a los crímenes sionistas, incluido el ataque a la sección consular en Damasco y el martirio de los líderes y asesores militares iraníes.

Bajo el nombre de “La promesa veraz”, la Fuerza Aeroespacial lanzó decenas de misiles y drones contra blancos israelíes, con la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la supervisión del Estado Mayor y el respaldo del Ministerio de Defensa.

A propósito, la representación iraní ante Naciones Unidas insistió en un mensaje publicado en X, que la acción militar responde a la agresión israelí en Damasco y se realiza sobre la base del Artículo 51 de la Carta de la ONU relativo a la legítima defensa.

«El asunto puede darse por concluido. Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa», advirtió.

La publicación pidió a Estados Unidos mantenerse alejado del diferendo al alertar que se trata de un conflicto «entre Irán y el régimen rebelde de Israel».

Al respecto, la Cancillería de Irán apuntó: “No dudaremos en tomar nuevas medidas defensivas en el marco de la protección de nuestros derechos legítimos a responder a cualquier agresión militar o uso ilegal de la fuerza”.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria destacó el golpe contra objetivos militares del ejército israelí, así como la destrucción con éxito de varias de sus posiciones.

De acuerdo con reportes locales, ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades de la República Islámica, incluida Teherán, para celebrar la respuesta iraní al crimen contra su consulado en Damasco, Siria.

Guterres pide máxima moderación en escalada entre Irán e Israel

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este sábado de las graves tensiones entre Irán e Israel al subrayar que ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra.

El titular de Naciones Unidas consideró alarmante la escalada tras el ataque lanzado esta tarde por Teherán en respuesta a la agresión israelí contra su consulado en Damasco, capital de Siria, el 1 de abril.

En un comunicado divulgado por su portavoz, Guterres instó a todas las partes a ejercer la máxima moderación para evitar cualquier acción que pueda conducir a enfrentamientos militares importantes en múltiples frentes en el Medio Oriente.

Este domingo, medios de prensa como el portal noticioso Ynet y el diario electrónico The Times of Israel señalaron que aparatos no tripulados lanzados desde Irán tardarían de seis a nueve horas en llegar, y precisaron que los blancos podrían ser objetivos militares.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contralmirante Daniel Hagari, confirmó el hecho y llamó a la ciudadanía a seguir las normas porque “tenemos un excelente sistema de defensa (…) pero no es hermético”.