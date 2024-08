Triplistas cubanas en París: Satisfechas, pero con deudas

Ambas pudieron incluirse en el podio, principalmente Leyanis, pero las cosas no salieron como esperaban. (Foto: Juan Pablo Carreras/ ACN)

Las triplistas cubanas Liadagmis Povea y Leyanis Pérez expresaron estar satisfechas por clasificar para los XXXIII Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de terminar hoy en los lugares cuarto (14.64 metros) y quinto (14.62 metros), en ese orden, en el Estadio de Francia.

Cierto es que ambas pudieron incluirse en el podio, principalmente Leyanis, pero las cosas no salieron como esperaban, con el mayor mérito para Liadagmis por la forma en que llegó a la Ciudad Luz luego de una etapa alejada de las competencias y los entrenamientos por lesión.

Foto: Juan Pablo Carreras/ ACN

Liadagmis explicó en la zona mixta de la instalación el por qué se su satisfacción “en realidad fue un año complicado para mí con una lesión y recuperación larga.

Llegamos con la esperanza de ser finalista, de dar lo mejor y logramos un cuarto lugar, bien cerquita del podio, lo que me obliga a seguir luchando por mejores resultados”.

Sobre la competencia explicó que trata siempre de salir a darlo todo. Las pocas que tuve las hice dando dos saltos, un salto con el compromiso de llegar bien a la olimpiada, con la interrogante de la forma deportiva en que llegaría”.

Hicimos una buena preparación gracias a mi fisioterapeuta, el sicólogo, médico y entrenador, a quienes les dedico este desempeño, que claro, quisiera que hubiese sido mejor, apuntó la atleta de la occidental provincia de Pinar del Río, opinión que compartió Leyanis en sus declaraciones a la prensa acreditada..

En relación con la competencia propiamente detalló “regalé mucho en la tabla, pienso que de no ser así hubiese conseguido una medalla. Se me fue el ritmo, quería más, pero no pudo ser”.

“Estoy contenta con mi cuarto lugar que sabe a oro. Es mi tercera olimpiada y espero la tercera con mejores resultados”.