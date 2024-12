Trump promete cambios drásticos en las leyes migratorias

“Vamos a tener que acabar con eso, porque es ridículo”, afirmó quien primero tendría que conseguir amplio apoyo para poder cambiar las leyes migratorias.

En una entrevista a la cadena NBC News, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó las medidas migratorias que planea emprender en sus primeros días en el cargo, entre ellas, redobló su promesa de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Tomando como hecho la Enmienda 14 de los Estados Unidos, la cual legisla: “todas las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos”, el magnate aseguró que su administración “va a tener que acabar con eso» y lo calificó de «ridículo».

“En otros países, en cualquier otro país, cuando alguien entra y ve que está aquí ilegalmente, lo echan, lo llevan de regreso al lugar de donde vino. Tenemos que deshacernos de este sistema. Está matando a nuestro país”, dijo el mandatario cuyas campañas de 2016 y 2024 estuvo centrada en el recrudecimiento de medidas migratorias.

Sobre la factibilidad de sus pretensiones, el abogado Abel Arcia en declaraciones a teleSUR mencionó que el presidente tendría que conseguir una inmensa mayoría en ambas Cámaras.

“Necesitaría, por lo menos, que 38 de los 50 estados de la nación aprobasen ese cambio. Eso es muy difícil, pero no imposible”, informó Arcia.

100 días de “fuerte control migratorio”.

Ante la pregunta de la periodista Kristen Welker: “¿qué planea lograr en sus primeros 100 días en el cargo?”, Trump hizo alusión a un fuerte control migratorio durante su administración.

“Vamos a hacer algo con la frontera, muy fuerte, muy poderosa. Esa será nuestra primera señal, la primera señal a Estados Unidos de que no estamos jugando”, respondió el presidente electo en los comicios del 5 de noviembre.

A lo que agregó: “Tenemos gente que viene por millones, como saben, y mucha gente no debería estar aquí. La mayoría de ellos no deberían estar aquí”.

Estas declaraciones emitidas por el presidente electo de los Estados Unidos reafirman que el arma principal de su Gobierno es el sentimiento que crea pánico, persecución y angustia; para crear un ambiente de desunión entre los migrantes y potenciar las salidas del país de personas indocumentadas.

