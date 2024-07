Un paso atrás en los Juegos Escolares

El béisbol retrocedió del primer lugar hasta el décimo en estos Juegos Escolares Nacionales. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Al bajar el telón de la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, Sancti Spíritus registró una actuación que, vista en términos numéricos, implicó retroceso al descender tres escaños en la ubicación por provincias y quedar en el décimo puesto.

El repliegue no es solo por lo que implica la comparación con lo realizado el pasado año, cuando se igualó la mejor ubicación histórica —el séptimo—; a fin de cuentas, ese lugar es realmente una rareza, pues solo se ha logrado en dos ocasiones transcurridas seis décadas (la anterior fue en 2019).

Una razón de peso se basa en números: en más de la mitad de las disciplinas convocadas se constató retroceso en relación con lo alcanzado el pasado año o, lo que es lo mismo, en 16 de las 29 en las que se participó.

Dentro de estas se incluyen algunas de las consideradas estratégicas, como la lucha, que fue a parar al 15 (del 12 que logró en la edición precedente) y el boxeo, que ancló en el 14 (del 11). Si se mira bien, el descenso no es circunstancial ya que se trata de deportes que hace años disputaban los primeros lugares, sobre todo la lucha. El béisbol, en tanto, retrocedió del primer lugar hasta el décimo, en lo que influyó, en parte, la cuestionada decisión de la Comisión Nacional de definir los clasificados sin dar la opción a que los espirituanos completaran su calendario regular con tres partidos vs. Camagüey.

Se sumó también la caída al cuarto puesto de la natación, que figuró durante más de una década en el segundo, con aportes de decenas de medallas (77 el pasado año, con 20 de oro, 34 de plata y 23 de bronce). Para que se tenga una idea, la cosecha total de Sancti Spíritus en esta edición fue de 105 preseas, de ellas 17 doradas, 44 de plata e igual cantidad de bronce. Entre los que retrocedieron tres y más lugares se encuentran también la esgrima y el atletismo.

En el reverso de la moneda, dos disciplinas tienen 5 con asterisco al ser las únicas en ocupar el primer lugar: el tiro deportivo y, en especial, el polo acuático, que se estrena en ese escaño, a pesar de entrenar casi en seco.

El tiro con arco figura entre las especialidades con desempeños más loables. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Como desempeños muy buenos pueden calificarse el tercer lugar del tiro con arco y el hockey, y el cuarto del tenis de mesa (venía del onceno) y el softbol; mientras resultaron meritorios el quinto lugar del patinaje, el sexto del ciclismo y la gimnasia rítmica y el séptimo del pentatlón, luego de no participar el año pasado.

Antes de subir las cortinas de la cita, las previsiones vaticinaban un retroceso, pero no de este tamaño, según Ketty Cruz, jefa del Departamento de Organización y Programación Deportiva en la Dirección Provincial de Deportes: “Sabíamos que repetir el séptimo era difícil, pero no creíamos que fuera el décimo, no todos los deportes tuvieron una buena preparación. Hay problemas con la fuerza técnica como la lucha y el boxeo, disciplinas en las que hemos tenido que acudir a profesores nuevos; hay otras en los que no tenemos atletas en los centros nacionales como la natación, que es uno de los deportes que más medallas nos han aportado”.

Otras causas habría que buscarlas en las condiciones de vida y entrenamiento en la principal sede del alto rendimiento de la provincia, la EIDE Lino Salabarría, que, antes de reparar una ínfima parte de su estructura en el corre corre previo a los Juegos, exhibía una situación deplorable en casi toda la institución.

Y otras obligan a mirar un poco más hondo, a lo estratégico, si se quiere romper el fatalismo geográfico-deportivo que nos ubica por debajo de la media del país, mucho más si se echa una ojeada al vecino Cienfuegos, con un salto gigante hasta ocupar el tercer lugar por provincias y llevarse el pergamino con la mejor EIDE de Cuba.

Los Juegos Escolares Nacionales bajaron el telón con buen sabor para el país. A pesar de que su coincidencia con “monstruos” del espectáculo deportivo como la Eurocopa y la Copa América de Fútbol y, por si fuera poco, el mismísimo play off de la pelota cubana, que le limitaron la visibilidad mediática, la cita mostró el esfuerzo del Inder por distinguir las seis décadas de la cita.

Al calor del movimiento 65X60=Fidel, para rendir homenaje a la primera cita inaugurada por el Comandante en Jefe, se oxigenó la remodelación de las sedes principales, una atención más diferenciada a los principales protagonistas y el reconocimiento a quienes forman parte de la historia, a la par de un diseño publicitario bien definido con galas de apertura y cierre de muy buena factura.