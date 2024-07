Una vida dedicada a servir al prójimo

Solícito, Noel atiende y orienta a cada persona que llega en busca de los servicios de Rayos X.

¿Nombres y apellidos?, Noel Madrigal Ramírez. ¿Edad?, 56 años, pero todos lo conocen como Noelito, el enfermero. “Llevo 49 años dedicados a esta profesión, siempre como trabajador del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus. Esta es mi segunda casa, lo digo con mucho orgullo”.

“En estas casi cinco décadas he trabajado en diferentes áreas como Quimioterapia, el Salón de Operaciones; recién graduado comencé por la sala de los viejitos graves que estaba en el cuarto piso de cuidados al paciente adulto grave. Estuve alrededor de 10 años trabajando en los servicios de ORL (Otorrinolaringología), posteriormente pasé un curso en Villa Clara y Cienfuegos de Audiometría para atender esa consulta.

“Mi vida laboral estuvo asociada a una constante preparación profesional, así me pude graduar de Licenciado en Enfermería y desde entonces llevo varios años trabajando en el servicio de Rayos X, donde está ubicado el tomógrafo, equipo de mucha importancia para que los doctores de las diversas especialidades puedan diagnosticar con precisión determinada enfermedad y decidir los procedimientos a seguir en su tratamiento”.

¿Cómo valora Noel Madrigal al enfermero Noelito?

Bueno, todo el mundo me valora satisfactoriamente y con mil amores, porque al que me necesita yo le ayudo a cambio de nada, y sin saber quién es la persona le doy una mano; esa es la naturaleza de mi persona, no recuerdo haberle dado una mala respuesta jamás a un paciente. Eso es lo que dicen de mí, así opinan esas personas que un día me necesitaron y allí estuve a su servicio, con mucho cariño, ese soy yo.

¿Sucede lo mismo en su lugar de residencia?

¡Qué te puedo decir!, siempre estoy ayudando a todo el mundo, sin día ni horario, a la hora que me reclamen.

¿Qué hechos lo han marcado en estos 49 años de profesión?

He tenido que enfrentar momentos muy duros. Por ejemplo, en el somatón, a toda persona que se va a someter a un estudio por contraste, yo soy el que tengo que inyectarle el contraste, que es un poco peligroso y lleva mucha dedicación, además de la vigilancia extrema de diferentes procedimientos que necesita el paciente.

Ese es un trabajo muy bonito, pero muy delicado y de mucha responsabilidad y en tantos años que llevo trabajando en esa área solamente una vez falleció un paciente debido a la reacción que hizo al contraste. El paciente estuvo durante tres días en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Cuerpo de Guardia y, lamentablemente, falleció. Un solo caso en tantos años, pero eso a uno como profesional le duele, sin duda lo marca, no se olvida jamás.

¿Cómo influyó en su profesión la experiencia solidaria en Venezuela?

En el año 2010 fui para ese país y estuve dos años y medio allí ofreciendo mi colaboración. Pese a la edad, estoy dispuesto a cumplir con ese deber humanitario de nuevo y volver a poner mi granito de amistad y solidaridad en nombre de mi querida Patria, como integrante de ese valioso ejército de hombres y mujeres de batas blancas de Cuba, ejemplo único en el mundo.

VISTA HACE FE

María Pérez Bernal, jubilada del barrio, se refiere en estos términos al enfermero Noel Madrigal: “Para mí Noelito es como un hermano, siempre lo ha sido. Es una persona muy consagrada a su vida, a su familia y, sobre todo, a su trabajo. Hablo así porque él es un muchacho que se dedicó a la vida de su familia: de su madre, su padre, y su hermano que también falleció en sus brazos; siempre bien atendidos por él, sin dejar de cumplir con su trabajo.

“Es una persona maravillosa como ser humano, un enfermero muy profesional, porque para él están primero las necesidades de sus pacientes antes que sus problemas personales. A cualquier hora que solicites sus servicios, él está ahí presente, y con un carácter siempre positivo, alegre”, apunta.

El doctor en Medicina Veterinaria Gerardo González Peñones habla también de Noelito; el enfermero, el vecino, el amigo: “Lo conozco como un trabajador muy abnegado, un excelente vecino, muy servicial, que ayuda a todo el mundo sin distinción, a cualquier hora que lo llamen él está dispuesto. Cumplió misión internacionalista en Venezuela y ahí está, luchando por la vida de los demás. Lleva muchos años trabajando en el somatón del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y todo el mundo te da buenas referencias de él, a dedicado una vida a servir al prójimo”.