Van Van: 55 años de cubanía

La orquesta cubana Van Van, el tren musical de Cuba, cumple hoy 55 años de fundada por el maestro Juan Formell, y celebra esta marca de historia, ritmo y alegría que encanta a los bailadores.

En medio de los festejos y conciertos, la agrupación reafirma públicamente que este es un legado que toca el alma y van a defenderlo con orgullo.

Y es que Van Van fue creada el 4 de diciembre de 1969 por el músico Formell, caracterizada por la peculiar sonoridad, el Songo, ritmo de su autoría.

Desde entonces escaló peldaños hasta convertirse en la agrupación de música bailable más gustada y seguida en Cuba, y reconocida a nivel internacional.

Entre sus miembros fundadores, además de Formell, se cuenta a Raúl Cárdenas (El Yulo), Orlando Cantó, Miguel Ángel Rasalps (El Lele), César Pedroso (Pupy) y José Luis Quintana (Changuito), entre otros.

Tras el fallecimiento en 2014 del compositor, orquestador y contrabajista Formell, quien durante décadas consolidó el sello distintivo vanvanero, asumió la dirección su hijo Samuel Formell.

El recordadado orquestador firmó bajo su autoría una gran cantidad de canciones que constituyen crónica de la vida del pueblo cubano.

Fue embajador de la música de su país y maestro de varias generaciones de artistas, y los entendidos lo consideran una de las figuras más importantes de la cultura musical popular cubana del siglo XX e inicio del XXI.

Son muchos los éxitos musicales que ha «pegao» el tren musical de Cuba poniendo a bailar a nacionales y foráneos con sus pegajosos coros y especial «tumbao».

Siguen gustando al público temas como Te traigo; Chirrín chirrán; Llegué, llegué; Que no, que no; El baile del buey cansao; Por encima del nivel; La Habana no aguanta más; Anda ven y muévete; Artesanos del espacio; La titimanía y El negro no tiene ná.

Incontables son las frases salidas de canciones de Van Van, no pocas antológicas, que actualmente se utilizan en el habla popular cubana.

Más cerca en el tiempo, la actual formación vanvanera dirigida por Samuel Formell ha popularizado el Modo Van Van, nombre de su más reciente disco.

Bla, bla, bla; Tienes que parar, y Perfectamente imperfecta, esta última interpretada por Vanessa Formell, su hermana, resultan temas de mucha aceptación con comentarios positivos en redes sociales y plataformas digitales.

Este es otro espacio conquistado por la agrupación a tono con los tiempos que corren.

Con todo el legado acumulado, y con participación de importantes figuras y cantantes a lo largo de los años, hoy Van Van es calificada de orquesta legendaria.

Atesora un largo historial discográfico y logros relevantes en los escenarios mundiales, entre estos un Grammy Latino alcanzado en 1999.