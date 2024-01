Vega apunta a París

Javier vega es uno de los atletas espirituanos con posibilidades de asistir a la próxima cita olímpica. (Foto: Jit).

Las flechas de Javier Vega apuntan temprano a París. Es, de hecho, una de las pocas opciones que tiene Sancti Spíritus para incluir nombres en la cita olímpica.

Por eso el muchacho no se obnubiló con su regia medalla de bronce lograda en los Juegos Panamericanos de Chile que lo catapultaron hasta la selección de los 10 mejores del año en la provincia en 2023.

Más bien le sirvió de acicate en un período en el que, como él mismo reconoce, fue primerizo en todos los eventos: “En un solo año tuve que aprender a salir, nunca había salido en mi vida, ni había competido internacionalmente, fue mi primera vez en una Copa del Mundo, unos Juegos Centroamericanos y en unos Panamericanos, todo fue nuevo y muy fuerte”.

Los Panamericanos le reservaron lo mejor junto a Hugo Franco y Juan José Santiesteban para lograr un bronce casi impensado en un equipo de recurvo con dos benjamines: “Fueron unos Juegos Panamericanos para el recuerdo con esa medalla de bronce por equipos que es hasta ahora lo más grande que tengo, pero sobre todo porque pude ganarle al número uno del ranking mundial. Fue muy importante ver que siendo de Cuba, sin tener casi implementos, sin los mismos entrenamientos, pude igualarme y estar al mismo nivel que él en ese momento.

“El equipo ha logrado acoplarse bastante bien —explica—, en la competencia más importante del año por un punto logramos romper el récord nacional que era de Juan Carlos Stevens, Adrián Puente y el propio Hugo. Nos veníamos preparando desde hacía rato para eso, creo que en algún momento nos cogió el nerviosismo, incluso tuvimos un problema porque la madre de Hugo falleció dos semanas antes y eso le afectó mucho, como es lógico”.

La oportunidad para llegar a París la tendrá pronto, durante el clasificatorio continental, aunque previamente tendrán una especie de ensayo.

“Hasta ahora estamos tratando de ir a Brasil a hacer un tope, se espera que vaya Chile, Colombia, México y estará el número uno del ranking. Es como si estuviéramos en el clasificatorio que será en abril en Medellín, Colombia”.

No tendrán como hasta ahora ni más implementos, ni más recursos, mas la idea de París parece mover arcos, flechas y corazones. “Seguimos con la misma idea de entrenar más duro, no hay implementos, los recursos son pocos, pero no hay otra que seguir luchando. Lo más importante es lograr esa plaza olímpica, sería de ensueño para mí, porque venir de la nada y clasificar a los Juegos es una cosa muy grande”.

“Ganar el número uno es duro, pero no imposible, porque al final enfrentaremos a los mismos de los Juegos Panamericanos. Todos son difíciles, pero México y Estados Unidos se nos hacen siempre más complicados. Tenemos la posibilidad de clasificarnos como equipo, porque es donde somos más fuertes, si no se logra trataremos de clasificar una plaza para el deporte, que es lo más importante”.