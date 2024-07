Venezuela: denuncian plan de ultraderecha para cantar fraude electoral

“Están (la oposición de extrema derecha) tratando de construir una metarrealidad”. (Foto: Telesur)

El jefe de Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, denunció este lunes el blackout (apagón) informativo que se ha desbocado sobre la campaña del candidato de la patria, de la independencia, Nicolás Maduro.

“La extrema derecha venezolana trata de callar la realidad, en una especie de 11 de abril electoral, montando una metarealidad que sirva para sus fines distintos a los electorales”, indicó.

Estamos denunciando que tienen un centro en Miami , y desde allí cantarán fraude en una transmisión oficial. Nosotros sabemos cuáles son los verdaderos sondeos, comentó.

“Ese centro está siendo montado por la cuñada de Magalli Meda, y desde allí, van a cantar fraude”.

“Resulta curioso que ya estén hablando de fraude cuando faltan seis días para las elecciones presidenciales, es curioso que uno de los 10 candidatos ya esté montando toda una patraña para decir que hubo fraude en las elecciones porque ellos y nosotros sabemos cuáles son los verdaderos sondeos, todas estas agencias internacionales se encargan de montar una mentira sobre otra para afectar y atacar el proceso electoral venezolano”, dijo.

Vamos a respetar el boletín del CNE (Consejo Nacional Electoral), no el que lea la cuñada de Magalli Meda desde Miami, no vamos a cantar fraude, y vamos a la calle a defender nuestra victoria, precisó el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Jorge Rodríguez denunció que el plan de gobierno de María Corina Machado y Edmundo González, “Venezuela, tierra de gracia”, fue presentado en Estados Unidos “antes de hacerlo en Venezuela”.

“Son unos estúpidos, creen que van a volver a sus aliados. Nos van a poner como empleados esclavos de los gringos”, matizó Rodríguez.

No lo lograrán y por eso el presidente Maduro ha recorrido cada palmo de nuestra República, más de 500 mil personas se movilizaron en Apure y Barinas en demostración de amor por la paz y vida de la República. Les estallará la verdad en la cara, señaló.

El 11 de abril de 2002 la extrema derecha ejecutó un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, pero fracasó en su intención de terminar con su Gobierno al ser este restituido dos días después tras la defensa del pueblo a su comandante.

Comando devela plan de ultraderecha para entregar recursos de Venezuela

Sobre este presunto programa de Gobierno, Rodríguez denunció planes neoliberales que prevén la privatización de empresas y bienes públicos de varios sectores de la sociedad venezolana.

“Uno de los candidatos que representa el odio se atrevió a presentar su programa de Gobierno en inglés en los Estados Unidos antes de hacerlo en Venezuela, qué curioso”, recalcó.

“Su lengua materna es el castellano y el programa de gobierno está en inglés. Tienen un programa para la destrucción de Venezuela y generar dolor, despidos, robo y muerte. En un apartado está la privatización del petróleo y gas, derogar la ley de hidrocarburos”, dijo.

Reafirmó que “van a vender a precios de gallina flaca, a sus primos los Zuloaga, Machado, empresas grandes y rentables, por ejemplo, Banco de Venezuela, el primer banco del país entregarlo a precios de gallina flaca a grandes consorcios extranjeros”.

“En su programa hablan de flexibilización de todas las normas laborales, sería aumentar las horas laborales, trabajaría los sábados y domingos si le da la gana al patrón, le facilitan la vida al patrón. También estaría planteado despedir a empleados públicos las primeras semanas”.

“Así como lo hizo Milei en Argentina y cerró diferentes entes públicos. Eso es lo que se proponen, flexibilización para el rico o la rica, pero para el trabajador no”.

Señaló que se convertirían las instituciones en corporaciones privadas. “Y se botaría a los trabajadores como les dé la gana. Estos programas neoliberales son profundamente sádicos, porque están dirigidos a robar a los que menos tienen. Eso es maldad pura y simple”.

Asimismo, Rodríguez expresó con cita del Libertador Simón Bolívar que “los Estados Unidos están destinados a plagar de dolor y miseria a la América en nombre de la libertad, eso no ha cambiado nada, este programa es ponernos bajo el yugo de los gringos. Volvernos a poner como empleados de los gringos en materia militar”.

(Tomado de Telesur)