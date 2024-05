Venezuela: Destaca Maduro crecimiento sostenido de la economía

Durante la transmisión de su programa radio televisivo Con Maduro +, el mandatario subrayó que el incremento responde a la economía real. (Foto: PL)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes el crecimiento de la economía nacional que de manera sostenida mantiene 11 trimestres consecutivos al alza.

Durante la transmisión de su programa radio televisivo Con Maduro +, el mandatario subrayó que el incremento responde a la economía real y destacó que el sector petrolero comenzó a crecer con esfuerzo propio.

El gobernante reiteró que su país no permitirá el chantaje, en clara referencia a la no renovación por el gobierno de Estados Unidos de la licencia 44 sobre petróleo y gas, que transcurridos los seis primeros meses de su aprobación Washington decidió no reiniciar.

Ni licencias, ni sanciones van a detener el crecimiento de nuestra economía, tampoco de la economía petrolera, tampoco de la economía gasífera, aseguró Maduro.

Remarcó que están preparados para “eso y más, y nadie nos va a venir a chantajear”, enfatizó.

Sobre los avances en materia petrolera, el dignatario venezolano consideró que son buenas noticias y síntomas para el futuro, en que la economía potencia que aspiran construir se va sustentar en su propio esfuerzo y capacidad para no depender de nadie.

Una economía que estará a salvo de licencias, sanciones y amenazas, y “va a seguir creciendo de manera progresiva para reconstruir el Estado de bienestar social y laboral que dejó el comandante Hugo Chávez» (1954-2013).

Venezuela está demostrando, de manera ejemplar, que se puede avanzar en la construcción de un modelo económico distinto, no dependiente y sustentado en su propio esfuerzo, ponderó.

El Presidente vaticinó que al cerrar el 2024 la economía real que produce bienes y servicios podría ubicarse por encima del ocho por ciento.

Subrayó que el propósito de la nueva economía y de su crecimiento es «recuperar y reconstruir los derechos sociales y laborales de nuestro pueblo”.

Maduro manifestó que el nuevo modelo económico va logrando con capacidad técnica, monetaria, comercial y productiva tres equilibrios fundamentales: el crecimiento de la economía real y producción de lo que requiere la nación, y el equilibrio del sistema cambiario.

Mencionó también la desaceleración real de la inflación, que continuó disminuyendo en los primeros cuatro meses del año y en febrero alcanzó la cifra más baja en los últimos 12 años.