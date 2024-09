Vinculan a fiscal ecuatoriana con planes de EEUU contra la izquierda de su país

Diana Salazar, fiscal general de Ecuador. (Foto: Internet).

Una investigación periodística reveló que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar habría llevado adelante una estrategia contra la izquierda ecuatoriana, la cual incluía responsabilizar del asesinato del ex candidato presidencial de derecha Fernando Villavicencio al partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa.

La investigación llevada adelante por los medios Intercept, de Brasil, y Drop Site News, de Estados Unidos sobre más de 1.500 mensajes en la plataforma de WhatsApp expusó todas las conversaciones entre Diana Salazar, y el ex asambleísta ecuatoriano Ronny Aleaga.

El reportaje, titulado Mensajes filtrados revelan cómo una fiscal vinculada a Estados Unidos está detrás del ataque contra la izquierda en Ecuador, causó revuelo en las redes sociales del país suramericano, mientras los medios hegemónicos y corporaciones mediáticas de derecha hicieron silencio sobre la investigación periodística.

La nota detalla que en supuestos mensajes la fiscal ecuatoriana habría comentado que el excandidato presidencial Fernando Villavicencio era un informante del Gobierno estadounidense y como Diana Salazar en supuesta contactos con el embajador estadounidense en Quito, ayudo a formar y promover la narrativa de cómo el partido Revolución Ciudadana era responsable del asesinato para evitar que el correismo regresaran al poder en Ecuador.

Tras el asesinato de Fernado Villavicencio ocurrido el 9 de agosto de 2023, se activaron miles de cuentas para responsabilizar a Correa. Algunas investigaciones señalan que se emitieron, en menos de tres horas, más de 10 millones de mensajes con la frase Correa asesino.

En esos días, la esposa del excandidato presidencial, Verónica Sarauz, acusó en la plataforma X al exmandatario ecuatoriano, y señaló a la entonces fiscal como responsable de la impunidad y la inacción del Gobierno en la investigación.

En este contexto, se concluye que Diana Salazar habría demorado una pesquisa acerca de narcoempresarios vinculados al expresidente de derecha Guillermo Lasso, para perjudicar a candidatos de izquierda durante las elecciones de 2023.

Salazar admite aversión al partido Revolución Ciudadana

En una de las conversaciones de WhatsApp reveladas, la fiscal ecuatoriana admite que el gobierno estadounidense no quería que Revolución Ciudadana ganara las elecciones de 2023. Quieren la cabeza de RC, (refiriéndose a Rafael Correa) escribió Seño (como la llama Aleaga en los chats).

En los mensajes se lee que Salazar supo que un grupo criminal había sido responsable del asesinato de Villavicencio. A pesar de ello, el Ministerio Público manejó la teoría de que había sido orquestado por el expresidente Correa y sus aliados.

La fiscal ecuatoriana alega en esos mismos diálogos de texto, que la FBI borró información confidencial del teléfono de Villavicencio, durante la investigación del asesinato por parte de la agencia estadunidense, antes de entregar el contenido a la oficina de Salazar, a lo que la Seño se refirió como fraude procesal.

El portal Grayzone, que ha seguido de cerca la investigación del crimen, reveló en un video de 34 minutos que los mensajes de Diana Salazar ahora son sujeto de una investigación de sus propios colegas. Además, ella afronta un juicio político por incumplimiento de funciones en la Asamblea Nacional.

Diálogos privados

El medio Intercept recuerda que Salazar declaró que el proceso en su contra es un circo político, que intenta contaminar una de sus investigaciones más importantes.

En marzo, cuando el ex asambleísta Ronny Aleaga empezó a compartir los chats, Salazar dijo en X: Me mantendré concentrada en lo importante, la desesperación no tiene límite. No desviarán nuestra atención.

¿Cómo se llegó a todo esto? Aleaga proporcionó a Drop Site conversaciones intercambiadas en una plataforma de mensajes privados y anónimos que él grabó y guardó. Mientras que Drop Site y The Intercept accedieron a otros chats confidenciales provenientes de una investigación criminal separada.