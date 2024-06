Visita gubernamental evalúa la marcha de los programas de desarrollo implementados en Sancti Spíritus

Jorge Luis Tapia Fonseca intercambió con pobladores y representantes del sector cañero. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

Explotar las tierras colindantes con la siembra de viandas y otros renglones para buscar que todas las comunidades vinculadas con los dos centrales azucareros se autoabastezcan de alimentos, fue una de las líneas de trabajo promovida por el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, en intercambio este jueves con pobladores y representantes del sector cañero, como parte de la segunda jornada de la visita gubernamental a Sancti Spíritus.

Tapia Fonseca recorrió esta mañana el asentamiento La Prueba, enclavado en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Guayos, una de las comunidades que incursiona en esa proyección de autoabastecerse utilizando los suelos cercanos. “Hay que sembrar en correspondencia con la cantidad de habitantes, tener las hectáreas de yuca, plátano y boniato que hacen falta para garantizar esos renglones aquí mismo”, señaló.

“El indicador que tenemos que chequear en la provincia es: ¿cuántas hectáreas de cada vianda se necesitan para abastecer a los pobladores de cada comunidad?; que la gente pueda acceder a la comida, como se dice, en el patio de la casa, que cada familia sepa que la comida está a 50 metros de donde vive; para eso tenemos suficiente tierra”, declaró.

Durante su recorrido, Tapia Fonseca intercambió con la población. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

El Vice Primer Ministro reconoció que ese esquema de trabajo en el sector no está generalizado y se necesita trabajar en ese rumbo; un concepto con el que coincidieron los principales representantes de las dos empresas agroindustriales azucareras de la provincia.

Tapia Fonseca intercambió directamente con Danny Siló, vecino de la comunidad La Prueba, sobre la participación de los habitantes en este programa de producir alimentos en la propia zona. “En vez de esperar a que le manden la comida, vamos a sembrarla aquí, con el apoyo de la UBPC y los vecinos directamente. Que esta comunidad sea la referencia, la primera que en Sancti Spíritus logre autoabastecerse y se vinculen los vecinos a esa producción”, señaló.

«Aquí no cae nada del cielo, hay que sacrificarse y sembrar”, comentó Juana María a Tapia Fonseca. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

En otro momento del recorrido el Vice Primer Ministro visitó instalaciones de las UBPC y sostuvo un ameno intercambio con la Heroína del Trabajo de la República de Cuba Juana María Blanco, al frente de un colectivo laboral de la UBPC Guayos, encargado de producir cultivos varios, leche y carne.

Tapia Fonseca conoció que en la finca de Juana María no hay espacio para el área vacía. “¿Por qué los demás productores no hacen igual?”, preguntó. “El que no lo hace es porque no quiere hacerlo”, respondió la Heroína del Trabajo.

“Cómo está la tierra en Cuba desperdiciada; si aquí todo el mundo saliera para el campo, si por las mañanas recogieran a toda esa gente que está diciendo en los pueblos que bajen los precios, que se produzca más, y todo el mundo saliera a sembrar…; aquí no cae nada del cielo, hay que sacrificarse y sembrar, hace falta que la gente salga para el campo”, comentó Juana María.

Tapia Fonseca visitó en la ciudad de Sancti Spíritus el Mercado Agropecuario Estatal Kilo 12. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

En otro momento de su recorrido, Tapia Fonseca visitó en la ciudad de Sancti Spíritus el Mercado Agropecuario Estatal Kilo 12 y un punto de venta aledaño, atendido por una forma de gestión no estatal. En ambos lugares indagó por los precios, la regularidad del abastecimiento e intercambió con clientes. Según suscribieron los pobladores, en ambos puntos hay estable presencia de alimentos y se respetan los precios aprobados por el Estado.

Jorge Luis Perdomo Di-Lella de recorrido por Sancti Spíritus

Una amplia agenda cumple este jueves en Sancti Spíritus el vice primer ministro de Cuba, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, quien encabeza una de las comitivas que, como parte de la visita gubernamental iniciada la víspera, recorre centros de interés económico y social de esta central provincia.

Acompañado por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, Perdomo Di-Lella evalúa las condiciones del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, donde se interesan por los principales indicadores del territorio, entre ellos, la mortalidad materno-infantil, la actividad quirúrgica, la docencia y el proceso de acreditación de los servicios y especialidades.

Además, dialogan en torno a las condiciones de la sala de hemodiálisis, el transporte para los trabajadores de los municipios lejanos y la cobertura de insumos, medios diagnósticos y medicamentos, un tema sensible y que golpea a la institución.





Fotos: Yoanna Herrera/ Escambray

Durante el periplo por el hospital provincial, el ministro de Salud Pública resalta el trabajo del servicio de neonatología y los índices logrados, al realizarse medicina de alta precisión, y elogia el compromiso del servicio con la vida del paciente recién nacido.

En el periplo se incluye la sala de terapia intensiva polivalente, la cual se encuentra inmersa en un proceso inversionista que favorecerá la atención al paciente adulto grave de la provincia.

Al concluir la visita al hospital, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro de Cuba, visita la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, donde intercambia con profesores y estudiantes, se interesa por la transformación digital de la sociedad y la labor que la casa de altos estudios realiza en ese sentido.

Luego, acompañado por Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones, dialogan sobre las investigaciones relacionadas con la ciencia y la innovación, con base tecnológica. Recorren el área de fabricación digital, el taller de torno y el taller eléctrico. A lograr una mayor vinculación entre la universidad y las empresas, entidades y proyectos de desarrollo local, en aras realizar ciencia en función de las problemáticas del territorio, fue el llamado de la ministra de Comunicaciones en el provechoso intercambio.

En la universidad espirituana, Perdomo Di-Lella dialoga con el claustro y con investigadores. (Fotos: Yoanna Herrera/ Escambray)

Durante el recorrido por la EIDE Lino Salabarría, Perdomo Di-Lella se interesa por la preparación de los estudiantes de cara a los Juegos Escolares Nacionales y por las acciones de mantenimiento y reparación que se llevan a cabo en el centro.

Tras conocer sobre la estabilidad del claustro, el Vice Primer Ministro exhorta a mantener los resultados deportivos del territorio.