Yaíma Escobar Fuentes: Ser instructora de arte es lo mejor que me ha pasado en la vida (+fotos)

Yaíma (al centro en la foto) suma 20 años de labor ininterrumpida como instructora de arte. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Si Yaíma Escobar Fuentes es hoy instructora de arte es gracias al empuje de su madre, quien apostó todo por verla crecer en ese escenario. De pequeña, cantaba, bailaba, declamaba o actuaba en las actividades de su primer centro escolar: la escuela para niños con necesidades educativas especiales Miguel Ángel Echemendía Ramírez, de Sancti Spíritus.

Y aunque siempre mostró disposición para participar en cuanta iniciativa cultural se realizaba allí, la posibilidad de estudiar alguna especialidad relacionada con el mundo artístico no estuvo en sus prioridades durante los primeros años de su vida estudiantil.

“Al principio, como no habían otorgado ninguna carrera que tuviera que ver con las artes, quise empezar en el preuniversitario para estudiar Fisioterapia. Pero en noveno grado surge el proyecto de las escuelas de instructores de arte y me incliné por esta opción.

“Entonces, hice las pruebas para entrar a la escuela en la manifestación de Danza, y las aprobé, mas no me otorgaron la beca por no tener el acumulado de 85 puntos que exigía el centro. En aquel momento me decepcioné mucho; de hecho, vine para Mayajigua, y dije que no iba a estudiar más.

“Sin embargo, mi mamá, que gracias a ella soy lo que soy, se vincula con otras personas que le sugieren consultar esa decisión, pues al ser una niña con discapacidad visual podría tener otras oportunidades, y así lo hizo. Recuerdo que fuimos hasta el Partido Provincial y nos atendió el primer secretario de la provincia en aquel momento.

“Conversamos con él y nos pidió unos días para hablar con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Y así mismo fue. En diciembre llegó la respuesta de La Habana, en la que mi Comandante Fidel me otorgó la beca de instructora de arte”, explica Yaíma.

Yaíma, junto a Oscar Lázaro Hernández Campos, lidera el proyecto Simul Teatro.

Desde ese entonces, esta muchacha, que lleva en las venas los versos de Luis Compte Cruz y todo el arraigo cultural de su natal Mayajigua, se adentró en una profesión que lleva luz y alegría hasta los parajes más recónditos de la nación.

“En enero del 2001 entro a la otrora Escuela de Instructores de Arte Vladislav Volkov, de Tres Palmas. Pude haber hecho las pruebas de todas las manifestaciones artísticas, pero decidí hacer las de Teatro. En este plantel cursé los cuatro años de la carrera y egresé como instructora de esta especialidad. También estuve dentro de los 10 mejores graduados de ese año”, apunta la profesional.

Con los conocimientos y habilidades adquiridas durante la etapa estudiantil, Yaíma encauzó sus primeros pasos como instructora de arte en las escuelas primarias José de la Luz y Caballero, de Centeno, y en la Francisco Vales, de Mayajigua. Actualmente comparte sus quehaceres entre esta última instalación educativa y la Casa de Cultura Deisa Pérez Aguiar, de la propia localidad.

“En Mayajigua la vinculación del instructor de arte con la comunidad tiene un auge enorme. En nuestra Casa de Cultura existen tres proyectos socioculturales, dentro de ellos Simul Teatro, el cual lo dirigimos Oscar Lázaro Hernández Campos y yo, fundadores y gestores del mismo. Además, están Avalancha y Ambienta; todos buscan vincular a la comunidad con las artes a través de la danza, el teatro, la música…

“Se vinculan a proyectos para afianzar la igualdad social, dedicados a la atención a la mujer y a las niñas, a las personas en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales, al trabajo con niños, adolescentes y jóvenes. Estos proyectos son escuelas también, pues trabajan de conjunto centros educacionales, familias, comunidad e instructores de arte.

Simul Teatro es un proyecto sociocultural que trabaja la gigantería.

“En los barrios de Mayajigua y en otros lugares del municipio lo primero que hace la Brigada de Instructores de Arte José Martí son las guerrillas culturales. Participamos, además, en los días de la Cultura de cada una de las localidades y les llevamos la Cruzada Teatral”, refiere.

En medio de este movimiento creativo, Simul Teatro trabaja con niños, adolescentes y jóvenes. “Simul significa juntos y el teatro se hace en equipo, en grupo, nunca solos. Por eso Simul Teatro, que significa Teatro Juntos. Elegimos estas edades y así podemos trabajar con ellos el tema del alcoholismo, el tabaquismo, el embarazo en la adolescencia, así como los comportamientos que deben asumir tanto en lugares públicos como en el hogar, es decir, potenciamos valores.

“Simul Teatro es un proyecto de teatro de calle, que trabaja la gigantería en todos sus sentidos, tanto en zancos como con muñecos confeccionados con papel maché. Los zancos, el vestuario, los muñecos…, todo lo hemos hecho con el apoyo de las familias de los muchachos, así como de la comunidad y de los trabajadores de la Casa de Cultura.

Yaíma ha participado con su grupo en disímiles actividades.

“Simul ha participado en muchísimas actividades y desde su creación, hace más de dos años, le ha dado un vuelco total a Mayajigua. Está en las jornadas de cultura; ha presentado trabajos científicos y artísticos y, recientemente, asistió como invitado al Festival Nacional de Teatro Olga Alonso”, destaca.

Por esas ganas de hacer, por esa creatividad sin límites que agradece la gente de Mayajigua y de todo Yaguajay, es que Yaíma Escobar Fuentes defiende con todas las fuerzas su labor como instructora de arte.

“Ser instructora de arte para mí es un orgullo, primero, porque soy de la primera graduación. Tengo 20 años de trabajo ininterrumpidos. Poder enseñar a los niños, a los adolescentes y a la juventud a utilizar su tiempo libre en cosas útiles es una maravilla.

“Y, más que un orgullo, es una satisfacción, pues también me puedo desempeñar como artista. Ser instructora de arte es lo mejor que me ha pasado en la vida, y seguiré siéndolo hasta que la vida, los años, y mi visión me lo permitan”, concluye.