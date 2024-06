Zaza del Medio restablece la ruta hacia Sancti Spíritus

El servicio interurbano Zaza del Medio-Sancti Spíritus se brinda con un ómnibus recuperado en la UEB Transporte de Taguasco.

Zaza del Medio regresa a la palestra pública, pero esta vez la notoriedad no proviene de aquella célebre caída del puente que no resistió la embestida del río Zaza el 28 de mayo de 2018. Este mes de junio le ha arrimado al asentamiento dos hechos que, si no fuera por la estrechez del momento, casi daban pie para armar una parranda: inició la anhelada reparación de la estación ferroviaria, el símbolo de la localidad, y se reanudó, después de permanecer detenido por varios años, el servicio interurbano con la cabecera provincial.

Este último ha sido muy necesario durante décadas y siempre ha mantenido alta afluencia de pasajeros, de ahí la validez de restablecer el enlace entre Zaza del Medio y Sancti Spíritus porque, más allá de que la transportación está montada sobre un ómnibus recuperado y el confort no sea lo distintivo, en la primera semana de operaciones reflejó estabilidad e impacto en la población.

Tal vez no sea el ómnibus ideal, pero habilitar cuatro salidas y regresos de lunes a viernes no parece una mala frecuencia para los tiempos que corren. A juzgar por la estadística de la primera semana de operación —conocida a través de la Dirección Provincial de Transporte—, se advierte el uso del servicio con una media de transportación diaria en el entorno de las 200 personas.

Cuando se buscan criterios entre los pasajeros sobre el funcionamiento de la ruta Zaza del Medio-Sancti Spíritus, sale a relucir la positiva opinión sobre la reapertura del servicio y el módico precio de 10 pesos, toda vez que las alternativas de movilidad descansaran hasta hace poco sobre los puntos de recogida y los medios particulares, cuyas tarifas resultan altas.

Por otra parte, los pasajeros señalan que, sin repetir la misma frecuencia, debe verse en el terreno la utilidad que puede tener incorporar algún viaje el sábado, porque la demanda existe y la necesidad de transportación pública no termina los viernes.

El servicio interurbano Zaza del Medio-Sancti Spíritus se brinda con un ómnibus recuperado en la Unidad Empresarial de Base Transporte de Taguasco y fue restablecido el pasado 3 de junio con cuatro salidas de lunes a viernes, tres en el horario de la mañana y una por la tarde.

Enhorabuena, el rescate de una ruta tradicional y necesaria; también el empeño del colectivo de la UEB para, en medio de limitaciones, echar a rodar el ómnibus. Aun cuando tradicionalmente ha sido otra ruta, cabe atender el lógico reclamo de los pobladores de Tuinucú de que, ante la falta de enlace con Sancti Spíritus, alguno de los viajes desde Zaza del Medio entre al poblado en ida y vuelta.

Luego del importante paso de recuperar la interconexión del asentamiento con la cabecera provincial, con el correspondiente respaldo de combustible, se impone no perder de vista el mejoramiento del confort del ómnibus, ahora mismo uno de los asuntos en que más reparan, con razón, los pasajeros.