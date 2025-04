A buen paso labor de extensión agraria en Yaguajay

Desde hace tres o cuatro años se trabaja la variedad del garbanzo en el municipio a través del productor extensionista Pablo Smith Fumero, del Consejo Popular de Narcisa.

Capacitar a los productores de la zona norte de Sancti Spíritus en torno a las variedades de granos que se producen en el territorio, y sobre la nueva tecnología destinada a estos cultivos forma parte del quehacer extensionista de la Estación Territorial de Investigaciones de Granos Sur del Jíbaro de la provincia.

Así lo explicó a Escambray Alexander Hernández Gómez, integrante del Departamento de Extensión Agraria de la referida Estación, y responsable de la preparación de los campesinos de los municipios de Yaguajay, Taguasco y Cabaiguán, quien, detalló, que también asumen la realización de supervisiones y asistencias técnicas a las plantaciones de granos ubicadas en estos lugares.

Hernández Gómez puntualizó, que en la geografía yaguajayense tienen identificados 11 productores extensionistas de avanzada, con favorables resultados en sus producciones y que distinguen por aplicar buenas técnicas a los cultivos.

“En Yaguajay estos productores se encuentran ubicados en las zonas de Jarahueca, Iguará, Narcisa y Mayajigua, y se dedican a los cultivos de maíz, frijol, soya, y sorgo. Además, se está trabajando con el garbanzo para generalizarlo en el territorio”, apuntó el especialista.

Asimismo, destacó, que en estos momentos se están validando siete nuevas variedades de garbanzo con buenos resultados en su implementación. “No obstante, estamos analizando la que mejor se comporta en el territorio para extenderla hacia diferentes zonas”.

El miembro del Departamento de Extensión Agraria refirió, que desde hace tres o cuatro años se trabaja la variedad del garbanzo en el municipio a través del productor extensionista Pablo Smith Fumero, del Consejo Popular de Narcisa.

De igual forma, aseveró, que en el momento de capacitar a un campesino o realizar una supervisión o asistencia técnica siempre se les recomienda el uso de medios biológicos. “Hemos trabajado con un bioestimulante para utilizarlo en el cultivo del maíz y lo chequeamos en el polo productivo Batey Colorado, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, y mostró excelentes resultados.

“Considero que el extensionismo es de gran importancia porque no hacemos nada con introducir un cultivo, una nueva variedad o una nueva tecnología, si no la divulgamos, si los demás productores de la zona o de otros lugares distantes no la conocen y utilizan. Es importante que el extensionismo esté en todos los rincones”, concluyó.