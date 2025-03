Campesinos espirituanos a su congreso provincial

Sobre los campesinos recae buena parte de la responsabilidad de garantizar la alimentación del pueblo. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Desde que en el acto nacional por el 17 de mayo el pasado año —con sede en la provincia espirituana— se lanzara la convocatoria al XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) los campesinos espirituanos comenzaron, adelantados, su propio evento.

Así lo considera Eidy Díaz Fernández, presidenta de la organización en la provincia, quien acotó que durante los meses de septiembre y octubre del 2024 tuvo lugar el proceso asambleario a nivel de base. “Se desarrolló con calidad, se discutieron los problemas que hoy atañen a nuestros campesinos, se analizó el funcionamiento interno de las juntas directivas, la necesidad de perfeccionar todo lo que tiene que ver con la vinculación y atención a nuestros campesinos”.

Explicó que, tras la asamblea piloto realizada en Cabaiguán a fines del pasado año, durante enero y febrero se desarrollaron las asambleas de balance en los municipios. También fueron elegidos los dos delegados directos al congreso: Lester Pino, de la CPA Juan González, de Cabaiguán, y Asley Flores, de la CCS Tony Alomá, de La Sierpe.

En estos momentos la ANAP en la provincia prepara su asamblea de balance, fijada para los días 12 y 13 de marzo, en la Facultad de Ciencias Médicas. “Previamente hemos tenido encuentros con todos los organismos que tienen relaciones de trabajo con la organización, donde se evaluaron los planteamientos que salieron de nuestras asambleas para ir trabajando en la solución y definir lo que hace falta llevar a la asamblea provincial, porque son de carácter nacional, de congreso y no dependen ni del municipio ni de la provincia”.

La dirigente anapista destacó que entre los principales planteamientos del proceso figura la vinculación de los asociados: “Aunque está aprobada en el Decreto-Ley No. 300 la posibilidad de vincularse a las empresas estatales porque cogen tierras, hoy nos afecta, pues hemos tenido decrecimientos en los socios, sobre todo con los usufructuarios, pues los perdemos a ellos y a su familia”.

Expuso también que una preocupación compartida está relacionada con el combustible. “Tenemos un grupo de cooperativas que hoy tienen asignado el combustible en tarjeta y Fincimex le cobra automáticamente, le descuenta, pero, por las condiciones que tiene el país, no le ha podido asegurar el respaldo físico y eso repercute negativamente en su economía porque tienen ese dinero embargado ahí, no se lo pueden dar a los campesinos, no pueden cobrar y afecta incluso el anticipo”.

Otro de los temas está asociado al enfrentamiento al delito. “Aunque nuestra provincia es la que menos hechos contra el ganado presenta a nivel de país, hay un grupo de tipicidades delictivas en nuestras comunidades, nuestros campos, que preocupan a los campesinos como el robo de las producciones, las candelas que se han dado a casas de tabaco. En este sentido, hemos indicado que la cooperativa, los asociados también son responsables de velar lo que tienen y que debemos seguir trabajando en la integración para enfrentar el delito”.

Según la presidenta de la ANAP en la provincia, la producción cafetalera ha estado en el centro del debate, por los bajos precios de compra a los productores, lo cual se contrapone al encarecimiento de las tarifas para la adquisición de insumos, incluidos los herrajes, los arreos. “Todo ello incide en la permanencia de los cafetaleros en esas zonas, pues es un cultivo que es solo una vez al año, pero la tierra se mantiene ocupada casi todo ese lapso”.

En la ruta de los cultivos, también se inscribe la producción de tabaco sol en palo, que sigue preocupando a pesar de los incentivos en MLC que se aplican en esta campaña. “Ese MLC que se recibe el campesino tiene que pagarlo en 24 pesos para adquirirlo y ese valor no se tiene cuenta para la ficha que él presenta para el crédito y que sería también una buena oportunidad porque representaría algún otro dinero en moneda nacional que le puede llegar también a ellos, porque la mano de obra es lo que más se les encarece con el pago de la moneda nacional. El tema se ha explicado, pero hay que esperar que la campaña cierre. Este año no tienen que pagar los insumos en MLC, pero que a partir del año que viene ya tienen que pagar de todo lo que reciban un por ciento en MLC”.

Dos tópicos han liderado las opiniones del campesinado espirituano en su proceso asambleario: los impagos a los productores de leche y la bancarización. Sobre este último, Díaz Fernández reconoció que “se ha venido trabajado de conjunto con el banco y en los meses de noviembre a enero se le ha dado un impulso y se han ido pagando las demandas. Sabemos que no es la totalidad de lo que realmente necesitamos, porque hay campesinos que en la semana pagan hasta 100 000, 200 000 y 300 000 pesos. No es solo el pago de la mano de obra, sino que necesitan comprar divisa y poder invertir dentro de su propia finca. También hay campesinos ancianos, personas que viven en zonas de silencio y no tienen conocimiento de la aplicación de las tecnologías, de la tarjeta, del celular y lo que hemos buscado como prioridad es que se les pague todo el efectivo a esas personas y entonces buscar la implementación de la política en otros campesinos de la mitad en tarjeta y mitad en efectivo”.

Relacionado con la vida interna y el funcionamiento de la ANAP, los asociados han manifestado preocupaciones con el Decreto-Ley No. 80. “Desde otros congresos los campesinos han estado planteando la posibilidad de que puedan contribuir con la seguridad social y llegado a su edad límite puedan jubilarse o en caso de tener un accidente o una limitación puedan adquirir su chequera y no pasen a ser casos sociales y que también se aprobó que las esposas, los hijos que trabajan en la finca también tengan derecho. El decreto es bondadoso, pero desde el 2019 estuvo en transformación y no fue hasta diciembre del año pasado que entró en vigor; en esos años estuvieron sin de contribuir y hoy los que ya están a punto de jubilarse pagan retroactivamente los cinco años y lo pueden hacer, pero al resto no se le reconoce si no lo paga. En realidad, las personas no tienen la culpa de que la legislación se haya demorado tanto tiempo”.

De acuerdo con la dirigente anapista, el balance hará una mirada a los últimos cinco años no solo en los productivo, sino a la vida social de las cooperativas, a la vida interna, el funcionamiento. “Queremos llegar al congreso más fortalecidos, unidos y productivos, como dice el lema”.

Para el 12 de marzo está prevista la llegada de los delegados y un intercambio con varios de los organismos que tienen relación con el trabajo de la ANAP a fin de evaluar la respuesta a los planteamientos, la implementación de las diferentes políticas. En esa propia jornada se realizarán las votaciones para elegir los miembros del Comité Provincial y serán electos los 24 delegados al XIII Congreso, al que también asistirán cuatro invitados.

El día 13 tendrá lugar la sesión plenaria, donde se discutirá el informe con todos los temas y los planteamientos y además se presentarán las mejores experiencias del trabajo campesino.