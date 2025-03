Canadá impone aranceles del 25 por ciento a productos de EEUU en respuesta a “guerra comercial” de Trump

Canadá impone aranceles de represalia a productos estadounidenses, según informó este martes el primer ministro Justin Trudeau.

“Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá”, dijo Trudeau al comenzar su discurso. «Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos echaremos atrás en una lucha, no cuando nuestro país y el bienestar de todos los que lo componen están en juego en estos momentos», añadió.

The moment U.S. tariffs came into effect this morning, so did the Canadian response.



Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion of American products.



Starting with $30 billion worth of goods immediately, and the remaining $125 billion in 21 days’ time.