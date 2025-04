China insta a Estados Unidos a dejar la presión y el chantaje si quiere negociar

Lin Jian subrayó la decisión de Beijing de ignorar el «juego arancelario» de la Casa Blanca de ahora en adelante. (Foto: PL)

China subrayó este 16 de abril que Estados Unidos debe dejar la presión antes de negociar, desestimó la importancia de otro posible incremento arancelario por Washington y no confirmó el supuesto impedimento de compras a Boeing.

El portavoz de la Cancillería Lin Jian reiteró que la actual guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos y que Beijing solo tomó contramedidas para proteger sus intereses, así como la equidad y justicia internacionales.

El vocero recordó que ya Washington aplica tarifas adicionales de 125 por ciento, mientras que el gigante asiático anunció medidas similares a los productos provenientes de aquella nación.

«Incluso si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles más altos, ya no tendrá sentido económico y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial. Bajo el nivel arancelario actual, no hay posibilidad de que el mercado acepte productos estadounidenses exportados a China», agregó.

Lin Jian subrayó la decisión de Beijing de ignorar el «juego arancelario» de la Casa Blanca de ahora en adelante, aunque reafirmó que si Washington insiste en infringir los intereses de China, se tomarán otras contramedidas.

La portavoz de la Casa Blanca dijo la víspera que «la pelota estaba del lado de China» al referirse a unas posibles negociaciones futuras.

Lin respondió que si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema a través del diálogo, «debería abandonar el sistema de máxima presión, dejar de amenazar y chantajear, y mantener diálogos con China sobre la base de la igualdad, el respeto y la reciprocidad».

Por otro lado, ante una pregunta directa de la prensa, el vocero no confirmó una noticia que circula en medios occidentales y que sacude a la industria aeronáutica: la supuesta suspensión por parte de las aerolíneas chinas de la recepción de aviones fabricados por Boeing.

A propósito de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del orbe, también hoy fue noticia aquí la designación de Li Chenggang como representante de negociaciones internacionales del Ministerio de Comercio y viceministro del mismo organismo.

Beijing ha reiterado en varias ocasiones que la esencia de la cooperación con Estados Unidos es el beneficio mutuo, siempre bajo los principios de igualdad, respeto y ganancias compartidas.

También el gigante asiático alertó que una guerra comercial o arancelaria no tiene ganadores y que China no quiere enfrentamientos, pero no tiene miedo de pelear hasta el final.