Ciencia a favor de la agricultura en Yaguajay

El especialista en Protección de Plantas de la Estación de Protección de Plantas de Yaguajay, monitorea los diversos cultivos del territorio. (Foto: Cortesía de Alexis Surita)

Han pasado cuatro décadas desde que la Estación de Protección de Plantas (ETPP), de Yaguajay, abrió por vez primera. Desde el propio año 1981 sigue fiel al propósito que le dio la vida: disminuir las aplicaciones de plaguicidas y reducir la carga tóxica sobre los cultivos.

Y aunque esta instalación siempre ha sido Estación de Protección de Plantas, los oriundos del territorio todavía no dejan de llamarlo CREE, por aquellos cinco años en los que compartió sus funciones con la producción de entomófagos y entomopatógenos. Mas, lo cierto es que sigue ahí, como un centro hacedor de ciencia a favor de los productores y las entidades agropecuarias del norte espirituano.

PRIORIDADES

Puertas adentro de la instalación unos cinco especialistas cargan sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la seguridad de las plantaciones del municipio. Quizás por ello, permanecen lo mismo detrás de un buró actualizando datos y saberes, que detrás del microscopio identificando la afectación a cierto cultivo, que en pleno campo tras el rastro de las plagas y enfermedades.

En cada una de estas actividades está el respaldo a los objetivos de trabajo de la Estación de Protección de Plantas, los cuales repasan desde las acciones relacionadas con los servicios técnicos y los vínculos de trabajo con otros organismos, el perfeccionamiento del quehacer en cuanto al manejo integrado de plagas al ciento por ciento de los cultivos, la aplicación de programas de señalización y pronóstico confiables, hasta la preservación del estado fitosanitario del municipio, entre otros.

Miralys Perera Martínez, especialista en Señalización y Pronóstico de la ETPP, analiza muestras de cultivos en el laboratorio de la entidad. (Foto: Cortesía de Miralys Perera Martínez)

“A partir de estas líneas de trabajo debemos señalizar los cultivos fundamentales del territorio, dígase granos, maíz, frijol, soya…, y algunos cultivos varios como boniato, yuca, y cucurbitáceas. Entonces, mediante el trabajo de señalización y pronóstico mantenemos una inspección semanal, mediante un campo estacionario, desde el cual muestreamos y observamos las distintas plagas y enfermedades de los cultivos por una metodología existente para cada una de ellas.

“Ante la incidencia de alguna plaga o enfermedad emitimos señales de aplicación de productos, ya sean biológicos o químicos. Por ejemplo, cuando los niveles de enemigos naturales son altos y la incidencia, no tanto, se aplican medios biológicos. Sin embargo, cuando sobrepasan los límites del umbral económico, que puedan ocasionar daños a las plantaciones, sí se comienzan a aplicar los productos químicos”, explica Héctor Díaz González, director de la ETPP de Yaguajay.

Ajustados a dos campañas fundamentales: la de primavera y de frío, la estación despliega estrategias fitosanitarias acorde a las plantaciones priorizadas en cada una de ellas. Bien lo sabe Miralys Perera Martínez, ingeniera agrónoma y especialista en Señalización y Pronóstico de la entidad, quien delinea el camino en pos de la salud de los cultivos.

“Tenemos la campaña de frío, que comienza en septiembre y se extiende hasta febrero, donde atendemos cultivos de frijol, tomate, tabaco, y papa, y la de primavera, comprendida de marzo a agosto, con plantaciones de maíz, boniato, y las cucurbitáceas, como el melón, pepino y calabaza.

“En cada campaña establecemos campos estacionarios con cada uno de estos cultivos. Lo fundamental de esta estrategia es que estén ubicados en áreas cercanas a la Estación para poder llegar hasta ellos. Actualmente nos encontramos en la campaña de frío, donde tenemos los cultivos de frijol, tabaco, tomate y papa. Estamos haciendo énfasis en este último, pues tenemos 10 hectáreas de papa sembradas en el municipio”, asegura Perera Martínez.

VIGILANCIA FITOSANITARIA

Cuando Alexis Surita Rodríguez llegó hace 17 años atrás a la Estación de Protección de Plantas siempre supo que estaba en el camino correcto. Su formación como licenciado e ingeniero en Agronomía y su maestría en Pastos y Forrajes también le han ensanchado la ruta en este lugar.

Tanto es así que se encarga de la protección de plantas, función en la que debe asegurar “la prevención, monitoreo y control para la erradicación oportuna de todas las plagas en los cultivos, con el propósito de alcanzar un impacto favorable en el hombre, los animales y el medio ambiente”, destaca el especialista.

En este empeño él, unido al resto de los profesionales de la institución, no le pierde ni pie ni pisada a las plantaciones del territorio. “Se debe hacer un uso correcto y racional de todos los medios de aplicación manuales y terrestres que garanticen eficiencia en la técnica de aplicación en los cultivos.

“Aquí realizamos un trabajo conjunto y, en mi caso particular, cuando los índices de plagas o enfermedades llegan al umbral de daños económicos, me corresponde indicar cuál producto y dosis se va a utilizar, porque eso depende de las características de cada insecto”, asevera Surita Rodríguez.

Unido a estas regulaciones el uso de los medios biológicos también despunta en la agenda de la ETPP, aun cuando la elaboración de los mismos se ha visto limitada en el último quinquenio. Lo atestigua Perera Martínez, quien, a la altura de 16 años de labor, domina a ojos cerrados este escenario.

Héctor Díaz González, director de la ETPP, explica los objetivos de trabajo del centro. (Foto: Greidy Mejía Cárdenas)

“Nuestro municipio cuenta con dos CREE, uno perteneciente a la Empresa Pecuaria Venegas, y otro, a la Agropecuaria Obdulio Morales. En el primero se producen entomófagos y entomopatógenos, mientras que en el segundo solo se conciben los entomófagos.

“Actualmente tenemos muchas dificultades con estas producciones porque no contamos con la suficiente materia prima y también nos ha golpeado la corriente eléctrica. Para producir ellos necesitan la cabecilla de arroz y no hay en estos momentos. No obstante, sí se están elaborando alternativas de control como la tabaquina y el CREE de Venegas incursiona en una nueva línea de producción”, refiere la especialista en Señalización y Pronóstico.

Ante esta realidad se ha decidido, al decir de Héctor Díaz González, director de la ETPP, que las empresas asuman la siembra de la materia prima indispensable para la fabricación de estos medios biológicos. “Un productor de la CCS Juan Darias, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, va a dedicar hectáreas a la siembra de cultivos para este fin.

“Con ese productor vamos a garantizar la soya, el maíz, sorgo y trigo para la producción de ambos CREE. Eso sin contar que vamos a recibir un nivel de materia prima a nivel nacional, lo cual permitirá agrandar la misma”, acota Díaz González.

De la mano de esta estrategia tampoco faltará la superación de especialistas y productores. La Estación monitorea y compila toda la información posible sobre la salud de los cultivos, para facilitarla a las formas productivas, empresas agropecuarias y campesinos del territorio.

Así encamina sus pasos la Estación de Protección de Plantas de Yaguajay. Los resultados alcanzados hasta hoy son avalados por la confiabilidad de los productores y por un sinfín de lauros que se exhiben con orgullo en uno de los murales del centro. Sin embargo, su mayor regocijo está en el surco, y en los pasos que les corta a las plagas y enfermedades.