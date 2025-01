Díaz-Canel de regreso a Cuba tras investidura de Maduro

Díaz-Canel saludó a Maduro tras su investidura. (Foto: @CubaMINREX)

El presidente Miguel Díaz-Canel partió hacia Cuba después de participar este viernes en la toma de posesión de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para el sexenio 2025-2031.

La vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez, despidió al Jefe de Estado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado de La Guaira (norte).

Díaz-Canel llegó en horas de la mañana a Venezuela para asistir a la investidura de Maduro ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo, en la que estuvieron presentes 51 delegaciones internacionales, de los que 13 fueron jefes de Estado y de Gobiernos.

También acudió al acto solemne en el Patio de Honor de la Academia Militar donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos policiales y las fuerzas populares organizadas en el Bloque Histórico Patriótico, juraron lealtad al Presidente.

Luego asistió junto al mandatario bolivariano, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros invitados a la celebración en el Palacio de Miraflores, junto al pueblo, que festejó la juramentación de este viernes.

Más de dos mil representantes de gobiernos, movimientos sociales de más de un centenar de países de todos los continentes y organizaciones internacionales viajaron a Caracas para asistir a la investidura de Maduro, en el Palacio Federal Legislativo.

Desde el Salón Elíptico, el dignatario venezolano subrayó que esta toma de posesión es “una gran victoria venezolanista por la paz, no pudieron ni podrán”, dijo en referencia a los planes conspirativos de la ultraderecha nativa e internacional, acompañados por el imperialismo estadounidense y sus gobiernos satélites.

Manifestó que ellos convirtieron la elección presidencial en una mundial, “era la joya de la corona”, y afirmó que el fascismo y la oligarquía están derrotados y vencerán en cualquier circunstancia que les toque porque “no nacimos el día de los traidores y cobardes”.

El imperialismo y la extrema derecha no aprenderán ninguna lección, apuntó, y certificó que a “Venezuela no le imponen un Presidente, nadie en este mundo, no han podido ni podrán jamás”, insistió.

«Soy del pueblo y al pueblo me debo en vida y en alma y el poder que llevo le pertenece al pueblo y al pueblo me debo», enfatizó.