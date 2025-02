Ecuador: Luisa González llama a cambiar el miedo por la esperanza

La candidata Luisa González en el acto de cierre de su campaña. (Foto: PL)

La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, llamó este jueves a los ecuatorianos a cambiar el miedo por la esperanza durante un acto de cierre de campaña en la ciudad portuaria de Guayaquil.

“Vamos a cambiar la mentira por la verdad, el miedo por la esperanza de días mejores, la violencia por la paz para nuestras familias”, expresó González mientras miles de simpatizantes la escuchaban en el último día de la fase proselitista previa a los comicios del próximo domingo.

La representante de la RC criticó al actual mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa, por una gestión llena de “mentiras”.

“¿Ustedes quieren cuatro años más de lo mismo? Ya no resistimos más. El país no da para más. Nos gobiernan indolentes, (…) gente que no entiende más allá de sus caprichos y vanidades”, señaló González en alusión a su principal contrincante en la contienda electoral.

La candidata se refirió a las promesas incumplidas por el gobernante, que hizo todo lo contrario a lo ofrecido en la campaña de 2023.

En cuanto al Plan Fénix, estrategia de Noboa contra el crimen organizado, la aspirante de la RC comentó que “sigue en cenizas, porque no hay seguridad, porque nos vacunan (extorsionan) y nos matan, no podemos trabajar y salir a la calle”.

Ante gritos de la multitud de “Fuera Noboa, fuera”, González prometió mejorar los servicios públicos de salud y educación y ofreció garantizar el ingreso a la universidad para todos los graduados de bachiller sin exámenes de ingreso.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados el domingo 9 de febrero a elegir, además del binomio presidencial, a asambleístas y parlamentarios andinos.

Si bien hay 16 opciones presidenciables, Luisa González y Daniel Noboa son, según los últimos sondeos autorizados, los que acaparan las mayores intenciones de voto.

La violencia, las tensiones políticas, el escenario polarizado y las acusaciones de manipulación marcan este proceso electoral clave para el futuro de Ecuador, donde el oficialismo defiende su permanencia y la izquierda, representada por la RC, busca un cambio para el país tras años de múltiples crisis.