El bar no es solo un asunto de hombres (+fotos)

Me considero bartender por lo que me apasiona el mundo del bar, señala la joven. (Fotos: Facebook).

Elegancia y soltura la distinguen. ¡Cuánta seguridad en sus movimientos y carisma en el momento de agitar la coctelera! En ella se destierra el canon de que el mundo del bar es solo para hombres. Detrás de la barra, desborda alegría sin igual y hace valer su talento.

Para Mirta de las Mercedes González Salguero el arte de mezclar trasciende y va más allá de un trago; es pasión y cultura, parte de su propia existencia. La Asociación de Cantineros le abraza por azar, pues los servicios gastronómicos encauzaron sus rumbos profesionales; pero el mundo de la cantina fue la estrella que la inspiró y le ha valido tan merecido triunfo.

Sus mejores catadores para balancear un coctel son su madre y esposo. Tanto es así que, entre lágrimas, llegó la llamada telefónica desde la tierra del Yayabo hasta la vecina Matanzas, y solo entonces hubo sosiego, gracias a una complicidad familiar que se forja como premio al mérito y la consagración de toda una familia hermanada en tan anhelado éxito.









Ser la subdirectora del Centro Cultural Brisas del Mar de Artex en Matanzas no le impidió hallar la fórmula perfecta para presentarse como una digna competidora y deslumbrar a los jueces con su virtuosismo, dulzura y ese brillo de mujer que despide ternura

“Me encantan las competencias de cantina, fui participando en eventos regionales y a nivel nacional, donde dediqué diversos cocteles a personalidades como Carilda Oliver, los Muñequitos de Matanzas y la Orquesta Faílde. Poco poco fui incursionando en las técnicas de competencia con respecto a la cata y la decoración de las mezclas, conociendo acerca de los ligantes, bebidas, y hoy realmente es una pasión para mí, lo disfruto muchísimo. Me considero bartender por lo que me apasiona el mundo del bar. En el evento Varadamas, competencia única de mujeres, me coroné campeona y fue la antesala que aseguró mi cupo en el Mundial femenino, donde estaré el venidero mes de marzo en el Hotel Nacional.

“Hoy las féminas nos imponemos en el mundo de las barras, pues tradicionalmente el bar ha sido privativo a los hombres, pero nosotras estamos tomando fuerza, le estamos poniendo nuestro toque femenino de amor y gentileza, estamos dando pasos agigantados porque son muchas las féminas que hoy en día realzan en este campo.”

¿Cómo ha asimilado este premio ante el gran compromiso que entraña representar a Cuba en dos Mundiales de Coctelería?

Para mí ha sido increíble, no me lo esperaba, todavía estoy en shock, emocionada. Representar a Cuba es para mí todo un placer, un privilegio, fue una fuerte noticia, me siento orgullosa y daré lo mejor para poder triunfar nuevamente.

¿A qué obedece ese carisma con que se presentas en la barra, con un estilo peculiar?

Cuando entro a la mesa de competencias y me emplazo para empezar a competir la risa me sale natural, yo digo que es para liberar tensiones, nervios; hago cualquier cosa, presento las botellas, los vasos y siempre me estoy riendo. Cuando utilizo el vaso mezclador o la coctelera igual, yo misma me transmito alegría y, a la vez, los jueces y el público frente a mí disfrutan mucho de la sonrisa, de ese carisma a la hora de competir.

¿Qué es lo más difícil que se presenta en el mundo del bar?

Lo más difícil resulta conseguir los licores a la hora de mezclar, pues en los centros de Artex no hay estas bebidas Premium y debo auxiliarme de amistades o compañeros de barra para mezclar en la casa.

Fue un reto preparar un coctel en tiempo récord con ingredientes desconocidos y sin tiempo para probar el sabor de la mezcla, ¿cómo salió el resultado?

Fue una experiencia única elaborar un coctel sin antes probarlo ni tener una idea de los ingredientes. Sabíamos que Polot 1882 iba a estar dentro de la final con una gama de siropes enormes como el strawberry, el cucumber, el mango y, nada, la mente la puse a funcionar y salió un buen coctel en mi opinión y a criterio de todos los que estuvieron presentes en la competencia. Fue un enorme reto.

La preparación no cesa, pues pondrá en alto el nombre de Cuba tanto en eventos internacionales de nivel, ¿qué exige este desafío?

El principal reto para mí en este momento es enfocarme en el idioma, la técnica la domino bien, a la hora de mezclar me defiendo. A partir de este momento me queda estudiar y prepararme aún más para dar lo mejor en cada uno de los Mundiales, tanto en el Bar Lady como en el Mundial de Colombia.