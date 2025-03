El historietista de Sancti Spíritus

Para este joven, las historietas pueden ser una útil herramienta en las Ciencias Médicas. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

En las madrugadas sin fin solo era posible fijar los extensos resúmenes de Anatomía o Bioquímica mediante viñetas y globos de texto. De esa forma, Gerardo Manuel Reina Collera encontró la manera de fusionar dos pasiones para muchos sin puntos de contacto: el estudio de la Medicina con el arte de dibujar.

“Toda mi vida me ha gustado llevar al papel en blanco lo que siento, creo e imagino —cuenta ya con el título que lo avala como médico colgado en la casa—. Pero no fue hasta el 2021 que conocí del taller sobre historietas que se impartía en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera. Me uní a ellos y ahí concienticé lo que hacía por instinto”.

De casta le viene su pasión por las artes. Un tío, guitarrista. Una tía, pintora. Unos primos, violistas y pianistas, y él, además de médico, historietista.

“La Medicina es algo que siempre me llamó la atención. Me gusta esa parte de ayudar a otras personas, de sentir el dolor ajeno como mío. Llevo un tiempo alejado de ella, pero tengo entre mis planes reincorporarme”.

Mientras la bata blanca y el estetoscopio aguardan, Gerardo Manuel Reina Collera, con solo 27 años, dedica tiempo a perfeccionar sus trazos. Para lograrlo ha encontrado una musa alentadora, inagotable: la villa de Sancti Spíritus.

“Muchas veces siento cuando leo un cómic que las historias no son cercanas a mí. Son sucesos que ocurren distantes a mi contexto. Siempre me hacía las mismas preguntas: ¿Y la historia de nosotros los espirituanos dónde queda? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos identifica? Por ello, si nadie las escribe, decidí hacerlas”.

Entonces, ¿todas las historietas bajo la firma de Gerardo Manuel son de corte histórico?

“No, pero todas sí tienen en común que ocurren en Sancti Spíritus porque siento una conexión muy grande con esta villa. Cuando recorro sus calles, al ver nuestro legendario puente sobre el río Yayabo, sus calles empedradas… es inspiración. Todo lo que está en mi mente y lo que pueda surgir solo es posible porque existe esta ciudad y vivo en ella”.

Basta esa aclaración oportuna para comprender por qué este joven ha creado personajes fantásticos que luchan contra el mal bajo la sombra de la Parroquial Mayor o, sencillamente, nos presenta al simpático y estrafalario güije que se escurre por la zona río Yayabo y viene a este siglo XXI para aportar necesarios consejos.

“No plagio las ideas de otros, sino que las utilizo como inspiración para crear nuevos personajes para que los niños de Sancti Spíritus se identifiquen con ellos porque nos acercan mucho más a nuestras raíces”.

En esa búsqueda constante por conocer la historia poco visibilizada, sobre todo en el arte cómic, Gerardo Manuel estrechó lazos de amistad con María Antonieta Jiménez Margolles, Ñeñeca, la Historiadora de la Ciudad, quien se ha convertido en guía certera para los estudios que anteceden a la creación.

“Supe que nuestra villa fue víctima de varios ataques de piratas. Pero la memoria histórica hace mención a uno muy famoso cuando se robaron el llamado gallo de oro de la Iglesia Mayor. Durante la investigación para tener detalles encontré a Ñeñeca y así pude diseñar la historieta sobre ese pasaje.

“Cuenta con seis páginas y, además, una maqueta de cómo era la parroquial en el momento del hecho. La he compartido, junto a la Historiadora, en actividades con pioneros y ha sido muy interesante las reacciones de esos públicos”.

Precisamente, esa creación le otorgó además un alegrón especial a Reina Collera: el tercer lauro en la XIV edición del concurso de las Jornadas ArteCómic que siempre convierte a Camagüey en la capital de esa expresión de las artes visuales.

“En el taller de la galería espirituana, donde tenemos referentes muy importantes como Osvaldo Pestana Montpeller (Montos) y Fermín Vega (Boyce), se comparten los espacios de intercambio que existen en el país porque siempre es necesario asistir a esos eventos para conocer por dónde se va y en qué punto del camino estamos.

“No pudimos asistir el año pasado de forma presencial, pero sí enviamos y tuvimos ese resultado. Ya este año nos fuimos hasta allá y resultó maravilloso participar en el evento nacional más importante del arte cómic”.

Sin quitarse prácticamente el olor a Yutong, tocó las puertas de Escambray para compartir la noticia que su historieta Los cuentos del abuelo mereció el primer lauro de la XV edición del concurso y el colateral otorgado por la revista Pionero.

Pese a su juventud, Gerardo Manuel ya ha obtenido reconocimientos por su obra.

“Utilizo a un güije que por venganza al ser capturado por dos muchachos secó las aguas del río. Al ser liberado por otro niño le obsequió el don de tener el control de esas aguas, pero con la condición que si en su corazón aparece el enojo o rencor, la magia desaparece. Tiene que aprender a controlar las emociones negativas.

Todo esto se conoce a través del diálogo de un abuelo con su nieto sentados en una de las márgenes del Yayabo”.

Basta con hojear la historieta por anhelar conocer otro de los muchos cuentos que de seguro tiene reservado el sabio anciano a cuantos descubran la magia que se resguarda en los recodos de la cuarta villa de Cuba y a la que Gerardo Manuel le da vida, primero a lápiz y, luego, en formato digital.

“Asistir a las Jornadas ArteCómic ha sido una experiencia maravillosa. Conocimos a personas de muchas partes del país. Intercambiamos con el jurado con mucha experiencia en este mundo creativo. Contamos con la presencia de animadores como Vladimir García, quien participó en el diseño de la Calabacita, en la película Meñique y en los episodios de la era digital de Elpidio Valdés.

“Al dialogar con la directora de la revista Pionero surgió la idea de colaborar con sus páginas y, de esa forma, compartir con un mayor número de personas sobre temáticas que hoy nos rodean y nos preocupan mucho como el bullying, el consumo de drogas, otras formas de violencia… Así, aportamos a través de mensajes positivos a la construcción de nuestra sociedad”.

Sancti Spíritus es tierra fértil de historietistas. Mencionabas a Montos, Boyce y otros muchos como Noel Cabrera, Ernesto Pérez, Beatriz Valdés confirman esa expresión. Incluso, muchos de ellos ganadores en otras ediciones del evento camagüeyano. ¿Consciente de la responsabilidad que significa mantener ese legado?

“Para mí es un honor continuar, digamos, con esa llama encendida de lo que es el cómic espirituano. Todo lo que hemos logrado en el taller se lo debemos a nuestros maestros que son todos esos que nos anteceden y, quienes incluso por un grupo de WhatsApp mantienen constante intercambio con quienes damos los primeros pasos en este arte. Nos enseñan, corrigen… Si no fuera por ellos no pudiera hoy celebrar este galardón”.

Con esas inspiraciones, la alegría por la más reciente cosecha y proyectos a investigar para descubrir mucho más a la villa de extensos tejados, callejones de piedra y construcciones que se pierden entre diferentes siglos, Gerardo Manuel Reina Collera se crece en cada nueva creación. Nuevos personajes e historietas permanecen en el tintero, listos para tomar vida y dialogar con las diferentes generaciones.

“Le comenté a mis colegas de Medicina, sobre todo de la parte de Psiquiatría Infantil, que es con la que más me identifico, sobre cómo vincular el cómic con esa especialidad. Por ejemplo, puede ayudar al control de la ira o la ansiedad. Puede convertirse en una herramienta útil y muy efectiva”, concluyó.