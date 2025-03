El ICAP siempre será mi casa (+fotos)

Sin dejar a un lado la labor pedagógica, Cabrera Cardoso asumió en 2012 el rol de delegado del ICAP en Sancti Spíritus. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Se siente un espirituano reyoyo porque nació y se crio entre los edificios de Olivos I; el idioma inglés lo atrapó desde el primer momento. Raúl Antonio Cardoso Cabrera se formó como licenciado en Educación, en la especialidad Lengua Inglesa; pero nunca imaginó que los idiomas construirían puentes con otras naciones amigas.

“Comencé a trabajar como maestro de inglés en la escuela primaria Félix Varela, anexa a la entonces formadora de Maestros Rafael María de Mendive ─expresa con orgullo─ y luego pasé a la Dirección Municipal de Educación como metodólogo de la asignatura”. Al mismo tiempo se desempeñó como profesor en la Escuela de Idiomas y la universidad espirituana.

Justo en 1996, Raúl comienza como funcionario político y, más tarde, como especialista en Solidaridad, en el Delegación Provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

“Le debo mucho de mi formación a Alicia Crespo Díaz, un símbolo de nuestra provincia en todos los ámbitos. Ella me ayudó a prepararme, fue como una madre. Todavía la tengo presente en cada una de las tareas”, comenta.

Raúl ha integrado varias delegaciones.

Sin dejar a un lado la labor pedagógica, Cabrera Cardoso asumió en 2012 el rol de delegado. “El trabajo de la solidaridad es muy bonito, aunque en ocasiones puede ser ingrato. Tiene sus altas y sus bajas, pero enamora”.

¿En qué momentos importantes para el ICAP estuvo presente?

“Conocí el trabajo de los amigos de Cuba en el exterior y tuve la oportunidad de visitarlos. Trabajé con brigadas internacionales de todo tipo, dirigí algunas y en otras participé como funcionario. Un momento muy importante para mí fue participar como edecán en la Cumbre de Países No Alineados, celebrada en La Habana en 2006”.

Raúl ha participado en las batallas contra el bloqueo económico y financiero impuesto por EE. UU., el regreso del niño Elián González y de los Cinco héroes antiterroristas y, más recientemente, en las luchas contra el genocidio israelí en Gaza.

“Mi hijo ha estado conmigo en cada momento del ICAP”, expresa.

“En 2001 integré una delegación de la Unión de Jóvenes Comunistas que estuvo en Uruguay. Luego visité China, Rusia, Bahamas (donde impartió un ciclo de conferencias sobre José Martí), Canadá y Turquía”.

En 2010 y en calidad de prestación de servicios, trabajó en la dirección de Norteamérica. “Primero atendí Estados Unidos y luego Canadá; fue una experiencia muy bonita porque conocí el trabajo de los especialistas del Instituto y me nutrió de conocimientos para luego asumir otras responsabilidades”, señala.

La mejor experiencia que ha tenido en la Delegación Provincial del ICAP en Sancti Spíritus…

“Son muchas las experiencias que he tenido en 24 años de trabajo aquí, pero ocupar el cargo de delegado fue la mejor. Aprendí de todo un poco, me involucré más en todas las áreas. Realicé una maestría en Dirección que hizo perfeccionar mis métodos de trabajo. Al inicio me chocó un poco porque pensé que tenía que desligarme de la labor que más me gusta: la solidaridad; pero para nada, seguí siendo el mismo Raúl”.

¿Su hijo ha seguido sus pasos?

“Mi hijo ha estado conmigo en cada momento del ICAP; lo mismo recibiendo una bridada internacional que en una actividad nocturna en un barrio. Siempre lo vinculé al trabajo de la institución, para que conociera la importancia de lo que hacemos. La juventud cubana necesita saber qué hacen los amigos de nuestro país en el exterior.

“Él ya tiene 24 años, se acaba de graduar de la misma especialidad que yo, en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez”.

Raúl tiene una nueva tarea. Trabajará en la Embajada de Cuba en Guatemala como consejero político. Seguirá con el trabajo de la solidaridad, ahora desde otra posición. “Sin dudas, el ICAP siempre será mi casa”, revela con una sonrisa.

“Cuba siempre está en el lado izquierdo de mi pecho” sentencia.

¿Una palabra que defina a Raúl?

“Compromiso”, expresa casi sin pensar.

¿Por qué?

“Porque estoy y estaré comprometido con la Revolución en todo momento, y también con mi familia y mis amistades. Cuba siempre está en el lado izquierdo de mi pecho”.