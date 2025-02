El pasado en redes de Karla Sofía Gascón pone en jaque su carrera por el Premio Oscar

Karla Sofía Gascón durante la presentación de la película Emilia Pérez en Madrid. (Foto: EFE)

Los mensajes racistas y homófobos en las redes sociales de Karla Sofía Gascón ponen sobre la cuerda floja la meteórica carrera de la actriz española en plena lucha por el Oscar, como colofón de un tira y afloja de aplausos y críticas que ha despertado el narcomusical Emilia Pérez.

Arrastrada por una campaña de cancelación que no se recuerda desde hace tiempo, Gascón se ha visto obligada este viernes a pedir disculpas por una serie de comentarios en X publicados hace años y a cerrar su cuenta personal.

A la intérprete, nominada a mejor actriz protagonista, le ha surgido un importante escollo en su camino a la gloria. Se trata de una serie de tuits ofensivos, de entre hace nueve y cinco años, que Gascón no había borrado y que han sido rescatados por una escritora y guionista llamada Sarah Hagi.

En ellos, la madrileña carga contra los musulmanes, con expresiones tales como «putos moros». Comentarios vejatorios que evidencian islamofobia: «Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero».

En otro tuit, recogido por el medio de entretenimiento Variety, se puede leer: «La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada».

Poco después de que Hagi recuperara estos tuits, Gascón ha hecho público un comunicado de disculpas a través de Netflix, distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos. «Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor», ha lamentado. «Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad».

No es la primera, ni por supuesto el último escándalo que salpicará la reputación de una estrella de Hollywood, aunque pocos casos resuenan con tanta fuerza como el de Gascón a tan poco de la celebración de los Oscar el 2 de marzo.

La película que protagoniza la actriz española lidera la quiniela a los Oscar con 13 nominaciones, entre ellas a la categoría a mejor actriz, donde Gascón compite junto a Demi Moore (The Substance), Mikey Madison (Anora), la brasileña Fernanda Torres (I’m Still Here) y Cynthia Erivo (Wicked).

