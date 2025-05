El sueño «romero»

Memoria Nuestra, espacio dedicado al pensamiento, constituye la columna vertebral de las Romerías. (Foto Christian Escalona)

Con su tradicional cofradía entre historia y modernidad, que ya sobrepasa las tres décadas, regresaron las Romerías de Mayo en su edición 32 a la Ciudad de los Parques, consolidándose como el evento insignia de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), que convoca a participantes de todas partes del mundo.

Dedicado a las industrias culturales en favor del arte joven, el festival mundial de juventudes artísticas en este 2025 reafirma su compromiso con la creación, la diversidad y el diálogo intergeneracional, y pone sobre la palestra el debate concerniente a los factores y elementos que son motor para el desarrollo artístico.

«Pienso que este tema es actual, pertinente y necesario, pues posibilita el diálogo con la implementación de la política cultural en nuestro país. No es solo un tópico que necesitamos tratar dentro del campo cultural cubano, sino también desde la óptica de la formación», dijo María Luisa Pérez López de Queralta, vicerrectora de posgrado de la Universidad de las Artes.

La también presidenta del jurado del Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Creadores añadió que hoy es un reto, sobre todo para las nuevas generaciones, que «obliga a revisar a quienes escriban la historia contemporánea sobre la relación entre cultura, economía y desarrollo sociocultural, encaminado a salvaguardar el patrimonio del país y revitalizar los nexos con la vanguardia artística de Cuba».

UNA GRAN INDUSTRIA CULTURAL

Precisamente, es Memoria Nuestra el espacio que se define como la columna vertebral de las Romerías de Mayo, por propiciar la convergencia del pensamiento crítico, la historia y la identidad cultural, así como el intercambio entre los jóvenes investigadores y reconocidos académicos sobre los principales desafíos actuales en materia cultural.

Liban Espinosa Hechavarría, miembro del ejecutivo provincial de la AHS en esta provincia y responsable de ese evento, se refirió al auténtico valor de estas esperadas jornadas romeras, en pos del posicionamiento del territorio como una importante plaza artística en el ámbito nacional e internacional.

«La creación artística de hoy debe caracterizarse por un mayor diálogo entre sus exponentes, desde nuevas visiones y ópticas investigativas. Por ejemplo, a través de la presentación de materiales que reflejen la realidad cubana actual como un gran conglomerado que nos lleva a lo que somos hoy: una gran industria cultural», reflexionó.

Precisamente, uno de los aspectos distintivos de esta edición 32 será la participación de alrededor de un centenar de visitantes extranjeros, quienes junto a 359 delegados cubanos y cien invitados serán certeros protagonistas del amplio acontecer que inunda por estos días las principales arterias y plazas culturales de la urbe holguinera.

MOSAICO DE MANIFESTACIONES DEL ARTE

Lo que comenzó como un acto plagado de simbolismo, consistente en devolver la cruz a la loma cada 3 de mayo, devino en un megaevento expandido hacia un mosaico de manifestaciones del arte que evoluciona a la par de los tiempos e incluye conciertos, conferencias, exposiciones, teatro callejero, danza, cine, literatura, entre otras.

En materia de artes visuales está Babel, que es el espacio donde se desvanecen las barreras y el arte se convierte en el factor común de sus participantes. Cada año, el Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín acoge expresiones de diferentes autores, que van desde representaciones, hasta proyecciones y muestras expositivas.

Cristhian Escalona Herrera, joven artista visual, se encarga de la concreción de ese espacio y reconoce que lo que más le apasiona de las Romerías es lograr la presencia en esta ciudad oriental de un cúmulo de jóvenes creadores, en una auténtica confluencia en favor del arte.

«Lo importante es que se haga y se continúe creando, gracias a la voluntad de los artistas. Babel este año se dedica a su 30mo. aniversario y, si miramos atrás, también hemos atravesado momentos difíciles, pero hemos llegado hasta aquí. Por sus galerías han pasado muchos autores noveles que hoy son nombres de referencia obligada en Cuba y el mundo».

Otro de los momentos claves de esta edición será las sesiones de Bloguerías, que se dedican a la inteligencia colectiva, sin desconectar el valor de la inteligencia artificial (IA), en una correspondencia muy actual con la realidad de las plataformas comunicacionales.

«Surgió en medio del boom de la Web 2.0 y los blogs, como un espacio para dialogar sobre las narrativas de izquierda desde los medios de comunicación en el espacio digital y la mejor prueba de su espíritu de actualización permanente es que en este año el tema central sea la IA», dijo la periodista Yanisleydis Martínez Peña, una de las panelistas invitadas, al referirse a la génesis.

«Creo que su mayor mérito radica en la forma en la que sus creadores han sabido adaptar el espacio a los cambios que en el mundo de la comunicación digital ocurren con un ritmo de vértigo en la actualidad», reconoció la reportera del semanario provincial ¡Ahora!, que será una de las conductoras del panel inteligencia artificial como aliada del periodismo contemporáneo.

Según puntualizó, no quedará una rama o sector económico o social que no sea impactado por la IA, y el arte y las industrias culturales son de los que más están siendo impactados, un tanto para bien y otro tanto para mal.

POR EL PRESENTE Y EL FUTURO

Cuando llega mayo la ciudad refulge con el espíritu festivo y transformador. Se corona como la capital mundial del arte joven y epicentro de la creación de un fructífero diálogo intergeneracional que confirma el necesario vínculo entre presente y futuro distintivo de los romeros.

«Hemos de seguir apostando por el respeto a la diversidad artística, al diálogo entre la vanguardia joven y la no tan joven, por el respeto al reconocimiento de las metodologías a la hora de acercarse al arte, a la pluralidad de la creación e implementación de políticas culturales que den el sitio merecido al arte joven de Cuba para todos los tiempos», expresó la profesora María Luisa al referirse al valor del festival mundial de juventudes artísticas.

En correspondencia con la afirmación de la AHS, confiar en los jóvenes es una actitud innata en estas jornadas, que evolucionan y se renuevan con el paso de los años, recordando que la promesa del arte joven es también la del cambio social que se espera de las nuevas generaciones de cubanos.

«Mejor que decir es hacer y hacer por la memoria, por el bien de nuestra cultura, por la memoria histórica de nuestros pueblos, la utilidad de lo que hacemos desde el año 1994 del pasado siglo no es comparable, no es medible, no es posible entender la magnitud de este sueño», resaltó Alexis Triana, fundador de las Romerías.