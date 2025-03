Elsa Ramos, Premio Nacional Juan Gualberto Gómez: «Su periodismo cuenta lo que nadie debería callar»

Elsa Ramos no se conforma con describir los problemas: los cuestiona, los sacude y obliga a verlos desde la mirada de quienes los padecen. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Por su capacidad de hacer de la denuncia un arte, del dato un golpe de realidad y de la crónica una sacudida en la conciencia, el jurado del Premio Nacional Juan Gualberto Gómez reconoció la labor desempeñada por Elsa Ramos Ramírez en las páginas de Escambray durante el 2024 y le concedió un merecidísimo premio.

El jurado en la categoría de prensa escrita, integrado por Ciro Bianchi Ross, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida; Gustavo Robreño Dolz, del grupo asesor y presidente del jurado, y Dayron Chang Arranz, periodista de Santiago de Cuba, evaluó 14 expedientes y un centenar de obras de todo el territorio nacional.

En el acta, disponible en Cubaperiodistas, el jurado destaca: «Esta profesional ha hecho del periodismo una herramienta de denuncia afilada y certera. Su estilo, marcado por la ironía, la claridad y la conexión con la realidad cotidiana, expone las contradicciones de la vida en Cuba con una mezcla de datos, testimonios y análisis crítico. No se conforma con describir los problemas: los cuestiona, los sacude y obliga a verlos desde la mirada de quienes los padecen. Su periodismo no es complaciente ni distante; es cercano, incisivo y profundamente anclado en la voz del pueblo».

En 2024, sus textos han sido una radiografía implacable de la situación económica y social. Desde la bancarización y la dolarización hasta la distribución de alimentos y la contingencia energética, cada tema ha sido abordado con una narrativa que no deja espacio para eufemismos. Su cobertura de eventos como los Juegos Olímpicos de París o su crónica sobre Fidel demuestran su versatilidad, mientras que sus reportajes sobre el maltrato animal o la falta de agua y leche reflejan su compromiso con los temas que afectan directamente la vida de la gente, continúa enfatizando el jurado.

«Por su capacidad de convertir la noticia en una experiencia tangible, por su valentía para señalar lo que otros callan y por su estilo que desafía y provoca, merece el reconocimiento como una de las voces más agudas y necesarias del periodismo cubano en 2024», sostienen los reconocidos expertos.

«En su prosa no hay complacencia, sino desafío. No hay discursos huecos, sino preguntas que arden. Elsa Ramos es la voz que interpela, que raspa, que aprieta el lápiz contra la página para que la tinta pese tanto como la realidad. Su periodismo no solo cuenta lo que pasa, sino lo que duele, lo que indigna y lo que nadie debería callar».

En la categoría de prensa escrita obtuvieron menciones los profesionales Yuniel Labacena, Alina Perera y Oscar Sánchez.

El jurado también anunció este martes los premiados por la obra del año en otras categorías.

En hipermedia resultó ganador del premio el periodista Oscar Figueredo Reinaldo, de Cubadebate, y se otorgaron menciones al periodista Yosdany Morejón Ortega y a las redacciones digitales de Granma y Juventud Rebelde.

En radio recibió el premio Aroldo García de Radio Rebelde, y una mención a Oscar Salabarría, corresponsal del propio medio en Villa Clara.

En la categoría de televisión se premió a Valia Marquínez Sanz de Cubavisión Internacional.

En fotografía fue premiado Ricardo López Hevia de Granma y en periodismo gráfico el caricaturista José Luis López Palacios.

Entregan a Edda Diz Garcés Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida

El jurado del Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, correspondiente al año 2025, decidió otorgar el máximo reconocimiento del gremio a Edda Diz Garcés, de la Agencia Cubana de Noticias.

El jurado analizó los expedientes de los candidatos propuestos por las delegaciones de base de la Unión de Periodistas de Cuba, y luego del debate establecido por el reglamento para este proceso, que expuso la trayectoria profesional de los colegas propuestos, concluyó sus deliberaciones reconociendo la labor desempeñada por Edda durante 50 años.

Con información de Cubaperiodistas