Embajadora de la cantina (+fotos)

Con 30 años de experiencia en el sector del Turismo, dirige el complejo Cabaiguán-Fomento-Yaguajay de la sucursal extrahotelera Palmares. (Foto: Alexey Mompeller/Escambray)

En El Drago, unidad cabaiguanense que Maribel Reinoso Medina vio nacer en 1995, una planta de maracuyá cobijaba la terraza del lugar. Inspirada, fusionó sabores y tonalidades.

La copa matizada de verde, amarillo y rojo provocaba un brindis. A una base de menta le añadió el jugo de esa fruta, Ron Carta Blanca y, por último, toques de granadina.

La bartender inscribió así el Dracuyá Especial, una de sus sugerencias ofrecidas a los visitantes para que descubrieran la isla tropical a través de la coctelería cubana.

“Con este trago de fantasía gané el Fórum de base convocado por la Escuela de Hotelería y Turismo (Formatur) de Trinidad, mientras cursaba la especialidad de Cantina. Nos esmeramos para crear y eso enaltece.

Somos mixólogos y químicos a la vez”, argumenta la directora del complejo Cabaiguán-Fomento-Yaguajay de la sucursal extrahotelera Palmares.

En 1992 llegó a la tercera villa de Cuba sin intenciones de vacacionar en la costa ni recorrer los sitios patrimoniales de la urbe sureña. A unos minutos del mar Caribe comenzaba a adentrarse en la industria del ocio.

“Opté por el perfil de dependiente gastronómico integral, el punto de partida para continuar preparándome. Vencí el resto de los niveles modulares y en el hotel Ancón desarrollé el período de prácticas”, confiesa la que ahora mismo pudiera asumir el encargo de capitana de salón o de meitre.

Maribel es entrenadora y docente adjunta de la Escuela de Hotelería y Turismo de Trinidad. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Heredera de una familia de hacendados con propiedades en Santa Lucía, Maribel Reinoso intuyó en el tercer año de la carrera de Ingeniería Agrónoma que el campo le infundía solo el respeto a sus raíces.

Giró en sentido contrario hacia el aula al mando de la asignatura de Dibujo Técnico. La profesora de Educación Laboral tampoco halló razones en Fomento para permanecer al tanto de trazos perfectos. Cerrado el ciclo y cortejada por la gastronomía fue a la conquista de la barra.

“Lo hice por vocación. Siempre me gustó la especialidad. Comencé en El Drago, hasta que pasé a administrar el local y luego asumí la dirección del complejo”, responsabilidad que conjuga con el mismo placer que concibe el más distinguido y refrescante de sus tragos.

En la maestría de una las voces autorizadas en Cabaiguán, si de repensar la actividad recreativa se trata, confiaron para consolidar la reputación de Palmares. “Pactamos alianzas con los actores económicos no estatales en aras de retomar propuestas en las respectivas unidades del territorio. Mantenemos los nexos con la Dirección Municipal de Cultura y Arte que nos apoya con los aficionados los domingos en las peñas dedicadas a la música del ayer reciente.

“En 2025 proyectamos inversiones dedicadas a mejorar la imagen e infraestructura de El Drago y el Di Tú, establecimientos enclavados en la urbe cabecera; y El Oasis, en Guayos”, asegura.

En la II Competencia Internacional Bar Lady 2025, prevista del 7 al 9 de marzo en La Habana, prestigiará uno de los jurados por la parte cubana.

Tres décadas se cumplirán este abril desde la primera vez que agitó una coctelera. Espectáculo digno de esta embajadora de la cantina con los títulos de Train the trainer, Juez clásico, Bar manager y Técnicas de competencias, todos avalados por la Asociación Internacional de Bartenders (IBA), por sus siglas en inglés.

“Los bartenders nunca terminamos de estudiar al surgir nuevas tendencias en la elaboración de cocteles, gracias a la mixología molecular. Las decoraciones caramelizadas, las variedades de siropes y demás inventivas imponen retos.

“Implican indagar al máximo ante cualquier inquietud planteada por el cliente. Debemos prestar un servicio con calidad y promocionar las bebidas autóctonas para que el turista consuma lo nuestro”, refiere quien por acumular años de experiencia y lauros merecidos ostenta la Medalla al Mérito, reconocimiento de la Asociación de Cantineros de Cuba (ACC).

Comprometida con la tradición y la innovación en el competitivo mercado global de licores, especialistas de renombre han elogiado su estilo y elegancia que llevó a Venezuela.

“Junto a otros compañeros impartí un curso sobre café, tabaco, ron y el maridaje con el chocolate. Durante un mes compartimos con profesionales de cinco estados de ese país. Asistimos a una feria en Maracay y, al conocer de nuestra presencia allí, vendieron el doble de Cuba Libre y Mojito que en pasadas ediciones del evento”.

Otra ruta área transcurrió en menos tiempo. Las playas de Punta Cana, en República Dominicana, le recordaron su estancia en Trinidad. Iba de blazer y en función de jurado, como invitada al Panamericano de Coctelería de 2017.

La entrenadora y docente adjunta de Fomatur pule el relevo. De competidora, pasó a evaluar a quienes concursan para presumir en una copa la identidad de la mayor de las Antillas.

“He tenido propuestas de trabajo en La Habana y otros destinos turísticos, pero prefiero estar cerca de la familia. Me apasiona transmitir mis saberes, así me distraigo”.

A generaciones de niños y adolescentes las ha cautivado en el círculo de interés que gestó para sembrar la orientación vocacional en estudiantes de las enseñanzas Primaria y Secundaria Básica.

Por estos días alista la maleta para prestigiar la II Competencia Internacional Bar Lady 2025, prevista del 7 al 9 de marzo en el Hotel Nacional de Cuba, certamen del que La Habana será anfitriona y al que asistirán expertas de 17 países para comprobar la destreza femenina.

La presidenta de la filial espirituana de la Asociación de Cantineros de Cuba ostenta la Medalla al Mérito, otorgada por esa membresía.

“Al acoger Sancti Spíritus el Concurso Nacional de Coctelería Fabio Delgado In Memoriam, me eligieron para encabezar uno de los tres jurados por la parte cubana en esta exhibición de talentos, donde las participantes se enfrentarán en diversas categorías. Me espera una tarea ardua”, puntualiza.

“Al inaugurarse esta organización no gubernamental en la provincia creamos el comité gestor, hoy un órgano de base conformado por 86 integrantes, de ellos 36 son mujeres. En los inicios fui electa su secretaria y devine en capacitadora hasta ocupar el cargo que tengo hoy”.

Orgullosa, elogia los éxitos de sus colegas, esa otra familia que ha multiplicado con el tiempo. Maribel Reinoso Medina, una de las tantas féminas capaces de mirar los prejuicios de reojo y en la cima del empoderamiento, confirma que detrás de la barra hay lugar para la sensibilidad.

“Está demostrado que la mujer, por su forma de ser, a diferencia de los hombres, es mucho más persuasiva con los clientes. Ninguno se ha acercado a mí con insinuaciones provocadoras; siempre acuden jocosos”.