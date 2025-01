Gobierno de Trump busca adelgazar la administración federal con ofertas de renuncia

Trump indicó que en su segundo mandato implementaría cambios más radicales en las normas políticas. (Foto: Internet).

El gobierno de EE.UU. anunció que ofrecerá compensaciones a los empleados federales que opten por renunciar antes de la próxima semana, en un esfuerzo sin precedentes por reducir rápidamente el tamaño del gobierno federal.

Según un memorando de la Oficina de Administración de Personal (OPM), se impondrán criterios más rigurosos de elegibilidad y conducta a los empleados federales, y se advierte de posibles recortes de personal. Los empleados que renuncien voluntariamente antes del 6 de febrero recibirán aproximadamente ocho meses de sueldo.

El presidente Donald Trump, quien ha prometido transformar Washington, indicó que en su segundo mandato implementaría cambios más radicales en las normas políticas. Las consecuencias de invitar a tantos empleados gubernamentales a renunciar son inciertas.

Katie Miller, miembro del consejo asesor del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, CEO de Tesla, con el fin de reducir el tamaño del gobierno, informó a través de la red social X que el correo electrónico fue enviado a más de dos millones de empleados federales.

El gobierno federal de EE.UU., con más de 3 millones de trabajadores, es el decimoquinto empleador más grande del país. La duración media en el cargo de un empleado federal es de casi 12 años, de acuerdo con un análisis del Pew Research Center basado en datos de la OPM.

Incluso si solo una minoría de la fuerza laboral acepta las indemnizaciones y renuncia, esto podría provocar un efecto dominó en la economía y causar interrupciones generalizadas en la sociedad, con grandes repercusiones aún por determinar para la entrega, la puntualidad y la eficacia de los servicios federales a nivel nacional.

Un número considerable de trabajadores sanitarios de primera línea del Departamento de Asuntos de Veteranos, funcionarios encargados de procesar préstamos para viviendas y empresas, y contratistas que participan en la adquisición de armamento militar avanzado, podrían optar por la salida simultáneamente.

Esta situación también podría resultar en la pérdida de inspectores de alimentos con experiencia y científicos que verifican el suministro de agua, impactando sectores que van desde la aviación hasta la protección al consumidor.

Ante la propuesta de compensación, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (American Federation of Government Employees), expresó que no se debe considerar como una opción voluntaria, sino como una presión para que los trabajadores percibidos como no leales a la nueva administración dejen sus puestos.

“Purgar al gobierno federal de empleados de carrera comprometidos tendrá amplias consecuencias no deseadas que generarán caos para los ciudadanos que dependen de un gobierno federal operativo”, advirtió Kelley.

“Con la sucesión de órdenes ejecutivas y políticas contrarias a los trabajadores, es evidente que la intención de la administración Trump es transformar al gobierno federal en un entorno hostil donde los empleados no puedan permanecer, incluso si lo desean”.

En un memorando distribuido vía correo electrónico, la Oficina de Administración de Personal detalló cuatro directivas presuntamente impuestas por Trump para el personal federal a futuro, incluyendo el retorno de la mayoría de los empleados a sus puestos de trabajo presenciales de manera completa.

“La gran mayoría de los empleados federales que han estado trabajando de forma remota desde el covid-19 estarán obligados a regresar a sus oficinas físicas cinco días a la semana”, se indica en el documento.

Esta medida refleja la declaración de Trump durante el fin de semana: “Tienes que ir a tu oficina y trabajar. De lo contrario, no vas a tener trabajo”.

Además, el memorando apunta que Trump “insistirá en la excelencia en todos los niveles” y sugiere que, aunque ciertas áreas del gobierno podrían expandirse durante su mandato, “la mayoría de las agencias federales probablemente experimentarán reducciones” de personal.

Se enfatiza que “la fuerza laboral federal debe estar integrada por empleados confiables, leales, dignos de confianza y comprometidos con la excelencia en sus labores cotidianas”.

“Los empleados estarán sujetos a estándares más rigurosos de idoneidad y conducta a medida que avanzamos”, se añade en el comunicado. El mensaje también presenta una “carta de renuncia diferida” para aquellos empleados federales que opten por unirse al programa de compensación.

“Si renuncia bajo este programa, mantendrá íntegro su salario y beneficios sin importar su carga laboral diaria y estará exento de cualquier requisito de presencia en el trabajo hasta el 30 de septiembre”, se explica.

Finalmente, el correo electrónico proporciona instrucciones específicas para la renuncia: “Si desea renunciar: Seleccione ‘Responder’ a este correo electrónico. Debe hacerlo desde su cuenta de correo gubernamental”.

“Escriba la palabra ‘Renunciar’ en el cuerpo del correo electrónico y presione ‘enviar’”, concluye.

La nueva medida se ha interpretado como un resguardo frente a la implementación de la Orden Horario F, con el fin de avanzar en los objetivos esenciales del Proyecto 2025.

Este proyecto, concebido por un colectivo conservador en Washington, propone la destitución de numerosos empleados federales y la adopción de alternativas más austeras, reduciendo así la envergadura del gobierno.

No obstante, estas disposiciones no han frenado al gobierno de Trump en su empeño por desmantelar la plantilla federal, dejando a los trabajadores en una posición vulnerable ante despidos o traslados forzosos.

El lunes, la Oficina de Administración de Personal (OPM) de Trump fijó plazos para que las agencias inicien el proceso de recomendación de empleados para su reubicación.

Se ha instruido a los directores de las agencias para designar un punto de contacto antes del miércoles y empezar a remitir propuestas de personal interino en un término máximo de 90 días. “Instamos a las agencias a que presenten sus recomendaciones de forma anticipada a este plazo”, expresó Charles Ezell, director interino de la OPM, mediante un memorando.

En un giro inesperado, la administración Trump ha derogado la normativa de la gestión Biden de 2024, que buscaba una mayor protección para los empleados federales.

El memorando del lunes señaló que la reciente orden ejecutiva de Trump ejerce la autoridad presidencial “para revocar directamente dichas regulaciones”.