Heroína espirituana del Trabajo: Ser útil es la principal virtud de la vida

Juana María ostenta desde 2006 el título de Heroína del Trabajo de la República de Cuba. (Foto: ACN)

Con un verbo que robustece por la fuerza y claridad de sus 76 años, Juana María Blanco Santos, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, de la provincia de Sancti Spíritus, aseveró a la ACN que ser útil es la principal virtud de la vida, cuando apenas restan algunas horas para protagonizar otro desfile por el Primero de Mayo.

Y lo certifica cada día desde el surco en esta comunidad del municipio de Cabaiguán, un sitio donde los alimentos agrícolas nunca faltan en el escenario productivo bajo su mando, en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Guayos, de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández.

Me metí en el campo a los seis años, sobre todo para acompañar en sus ajetreos a mi padre que estaba enfermo y para sostener a la familia, reveló Juana María, fue una infancia difícil, pues a los 11 años NO había ido a una escuela por primera vez y casi ni ropa tenía para ponerme.

Así aprendí las lecciones fundamentales de la agricultura, puntualizó, crecí, me casé joven, llegaron los hijos y tuve que seguir laborando para contribuir con el sostén de la casa, porque tampoco había muchas opciones para las mujeres.

Probé inicialmente lavando para varias casas y el primer pago fue un ramo de flores, con el cual NO podía comprar nada, y es cuando decido meterme a trabajar en los cañaverales, subrayó, y así ha sido hasta hace muy poco tiempo, porque la salud se siente ya el ajetreo duro, pero apenas si puedo desprenderme de la tierra, sigo administrando, asesorando, enseñando las lecciones aprendidas.

Ahí vive en mi memoria el recuerdo de que quise ser médico, sin embargo, estudié veterinaria y es mucho el animal que he salvado de la muerte por esta zona, lo hago con amor y siempre encuentro una solución, precisó.

Esa vocación para entregarse a cada actividad la ha acompañado también a la hora de hacer parir la tierra, desde la caña de azúcar hasta la cúrcuma, una «maravilla» para la cocina y la salud.

En el campo encontré el sustento para mi vida y mi familia, con mis tres hijos siempre, y mucho que hice para enrumbarlos, apuntó, pues la hembra es profesora de Computación y jamás se cansa de estudiar, el varón mayor es Licenciado en Física y el menor está conmigo aquí, en la UBPC.

Cuando tocaba el descanso del surco, cosía para darles a ellos lo elemental y que pudieran «empinarse» y le cumplieron bien a esta mujer, que si de algo sabe es de sacrificios, significó con el orgullo de quien es querida y respetada por todos. Si al central le hacía falta caña y al país azúcar, pues nada mejor que sembrar cañaverales, atenderlos, hacerlos crecer y si se necesitaba comida, pues igual, a cultivar y criar animales, por muy difíciles que fueran los tiempos, que serán menos malos si te empeñas, te dedicas, usas la inteligencia y cuanta alternativa puedas, argumentó.

Y tanta consagración encontró recompensas en la ayuda del ingenio para que pudiera disfrutar de una vivienda confortable o en el apoyo permanente para impulsar sus proyectos.

Una de las mayores alegrías de Juana María llegó en 2006 cuando recibió el título de Heroína del Trabajo de la República de Cuba; es algo que ostento con muchísimo orgullo, pero eso significa apuntalar el compromiso y seguir haciendo desde el campo.

Además, me permitió conocer personalmente al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, hablarle con confianza y sinceridad y en una de las charlas le digo que el héroe es él por tanta lucha que dio por el país, detalló Juana María. Y entonces me argumentó que los héroes éramos todos nosotros y muchos más, que si un día NO quería irme de la finca y la salud tampoco me acompañaba que pidiera una silla de ruedas y me pusiera debajo de la arboleda a guiar a los jóvenes, acotó.

Eso fue un suero de energía y por ello aquí estoy y estaré mientras las fuerzas y mis facultades lo permitan, destacó con verbo firme quien es una defensora de la verdad, la dedicación y las cosas bien hechas; hoy más que nunca es impostergable desterrar el derroche, la chapucería, las indisciplinas, explicó.

Agradeceré siempre haber llegado hasta la tierra, a los surcos, a los cañaverales, pues allí he sido útil y el país necesita de las virtudes de mucha gente, en todos los frentes, para poder salir de la situación por la que atraviesa, una tarea difícil, pero NO imposible, si lo hacemos con amor, dedicación y vergüenza, manifestó.