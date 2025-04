Seis estudiantes de onceno grado, junto a la la profesora y tutora M. Sc. Mayelín López Gacía, han desarrollado la idea y dan continuidad al proyecto.

Cuando el locutor mencionó apenas la sílaba In… el equipo en peso estalló de alegría. Su proyecto Innovación educativa: creación de un avatar interactivo para el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, en representación de la provincia de Sancti Spíritus, recibía la categoría de Relevante en el Evento Regional Nacional de Sociedades Científicas Estudiantiles.

Habían transcurrido algunas semanas desde que la idea cobró voz y vida en el rostro de Amada, personaje virtual concebido a partir de la inteligencia artificial, creado por estudiantes de onceno grado para presentar los eventos más relevantes de la vocacional espirituana.

A muchos sorprendió la solicitud de amistad. Algún que otro internauta creyó que se trataba de una ex disfrazada y muchos cayeron rendidos ante la belleza del rostro juvenil con un discurso original desde las pantallas: “Hola, soy Amada…”.

¿Por qué Amada?

“Es el nombre de la madre del mártir de la escuela, que siempre visitó el centro y participaba en actividades de los estudiantes. Es un símbolo y, también, un homenaje”, responde Marcos Adrian Díaz Cuellar, uno de los integrantes del grupo.

Amada da a conocer los principales eventos del IPVCE y apoya el proceso docente.

GÉNESIS

“Ellos son mi mayor inspiración”, dice sin dudar la M. Sc. Mayelín López García, profesora y tutora de los seis jóvenes que desarrollan este proyecto, a los que les imparte, además, la asignatura de Matemática desde el curso anterior.

“Amada surge también como resultado de mi formación doctoral ya que el tema en específico está relacionado con el desarrollo de la cultura científica de mis estudiantes. Y, a propósito, decidimos fortalecer ese estudio. Entonces, la creación de un avatar interactivo para presentar los eventos del IPVCE nos pareció una idea muy atractiva, novedosa y accesible para los desafíos actuales, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de transformación digital”.

Por ese camino y tras las huellas de Rosalba, llegaron a Radio Sancti Spíritus, donde encontraron las puertas abiertas. También en la Facultad de Informática de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. Con algunas herramientas y otros buenos consejos, le echaron mano a la imaginación y dieron luz a la creatividad.

“Así surgió y vimos que estaba bien, que tenía impacto. Decidimos dejar incluso las demás ideas que teníamos para centrarnos en Amada”, comenta Marcos, que muy pronto se olvidó de su timidez para convertirse en presentador alternativo y hasta en periodista ocasional capaz de entrevistar a destacados profesores como Ela Orellana y Agustín Plasencia.

No fue menos el desafío para Alex Gabriel Sifontes Cadalzo, editor y productor de videos, quien le ha ido tomando el pulso a la evolución de Amada, su imagen y perspectivas.

“Los estudiantes se sienten muy contentos, muy motivados, porque es una realidad que tenemos que actualizarnos —apunta—. El avatar de manera visual conecta muy bien con los muchachos. Ha sido una buena idea también ampliar las redes, variar la forma de los contenidos porque son modos atractivos de llegar a los jóvenes”.

Pero no solo se trata de informar. El proyecto es también aliado de los profesores del IPVCE. Lo asegura su director, el M. Sc. Dunierky Díaz Medina, quien ha ofrecido su apoyo incondicional, aunque confiesa sentir un poco de “celos” porque Amada le está robando el show, incluso, al perfil institucional de la escuela.

“Amada ha logrado motivar a docentes que estaban muy lejos del aprendizaje desarrollador. Teníamos docentes que seguían con las clases tradicionales. Y Amada llegó gracias a estos educandos para que profes que no habían usado nunca el televisor ni el celular en función del proceso docente educativo los comenzaran a utilizar. Entonces eso nos da mucha alegría porque la clase está mejor, más bonita, más interesante y el alumno va a aprender más”.

DESDE EL IPVCE PARA EL MUNDO

“Todo empezó con una cuenta de Instagram —explica Lía de Armas Pérez, quien se encarga de la promoción de Amada en las redes sociales—. Comenzamos a enviar invitaciones a nuestros amigos y a personas que conocíamos. Después se creó un perfil en Facebook y luego nos ampliamos a X, Telegram, Youtube y WhatsApp. El impacto mayor ha sido en Instagram, con una cifra superior a las 20 000 visualizaciones, pero en Facebook ya contamos también con más de 2 000 seguidores. Y seguimos creciendo”.

No ha sido fácil en medio de un contexto muy complejo. “Muchas veces no contamos con servicio eléctrico, se nos hace muy difícil la conexión, trabajamos de madrugada, pero buscamos alternativas. He intentado llevar la voz de Amada cada vez un poco más lejos”, puntualiza.

De una posición estática en sus inicios, el avatar ha ido transformando su imagen y adecuando sus contenidos a los contextos.

Lo sintetiza en pocas palabras Liz Marian Díaz Jiménez. “Nos preocupa mucho la apariencia de Amada y tenemos que darle su personalidad. Me desempeño como guionista y redacto el contenido del video para que la información sea clara, precisa”, asegura y apunta que esta experiencia le ha cambiado la vida.

Para Yanelay de la Caridad Darias Victorias, en tanto, esta sido una vivencia enriquecedora, de verdadero de crecimiento. “Yo soy la diseñadora gráfica y la asistente de producción; además, me encargo de crear elementos visuales que complementen los videos para así hacer más dinámicas las presentaciones”, sentencia.

De igual manera, a Lorena Beatriz Díaz Guerra, gestora de contenidos, se le han transformado los días. “En este último mes Amada ha sido todo para nosotros. Con ella hemos aprendido. Nos ha cambiado y nos ha unido a todos”.



Los resultados en el evento nacional de Sociedades Científicas Estudiantiles vino a redondear semanas enteras de preparación y desvelos.

AMADA NO VA A MORIR

Representar a Sancti Spíritus en el Evento Regional Nacional de Sociedades Científicas resultó más que un desafío para estos muchachos apasionados.

No pocos obstáculos debieron sortear. Desde “luchar” el alojamiento para los seis integrantes del grupo, horadar el informe con un taladro, subir en busca de dos tazas para la presentación por todos los pisos del edificio 12 Plantas o vencer el terror ante una rana ocasional, hasta poner el corazón para exponer a viva voz en medio del parque avileño José Martí, amenazados por los pregoneros.

“Somos un equipo, es más, un equipazo —insiste la profesora Mayelín—. Trabajar con este grupo de alumnos me ha permitido fomentar, en primer lugar, la colaboración, la reciprocidad. Son estudiantes muy valiosos. Admiro mucho en ellos lo respetuosos que son, las iniciativas, la creatividad. Es una verdadera cantera de futuros hombres de ciencia”.

Lo ratifica Arelys Cadalzo Acosta, delegada del aula de Onceno 5, quien se ha convertido no solo en la madre de uno de los estudiantes, sino en la del resto. “Hemos sido muy sistemáticos y muy consecuentes para poder lograr lo que en estos momentos tenemos. No obstante, vamos a continuar, puesto que nos esperan grandes retos. Y los vamos a seguir asumiendo con mucha dignidad”.

El proyecto crece y sueña. Para ello cuentan con una disposición a prueba y un sentido de identidad que los une.

“Prácticamente cada uno de nosotros es Amada”, asegura Alex Gabriel. “Ha sido un sueño posible”, dice Lía. “Un privilegio”, define Marcos. Nos ha cultivado”, afirma Liz Marian. “Una motivación”, precisa Lorena. Y Yanelay resume, tal vez, la certeza de todos: “Amada no va a morir”.