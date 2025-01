José Mujica tranquilo en su chacra en Uruguay

Mujica fue diagnosticado en abril último de cáncer en el esófago, para lo cual se sometió a sesiones de radioterapia.

El expresidente uruguayo José Mujica está en su chacra de Rincón del Cerro, «tranquilo», dijo a Prensa Latina su médica personal, Raquel Pennone.

La doctora respondió así a informaciones, sobre todo procedentes del exterior, que dan cuenta del fallecimiento del reconocido político uruguayo. «Es noticia falsa», enfatizó.

También se le practicaron una gastrostomía y la apliación de un «stent» para enfrentar dificultades en la ingesta de líquidos y alimentos.

El exmandatario uruguayo declaró recientemente al semanario Búsqueda que el cáncer se extendió al hígado.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló.

Dijo entonces que no dará más entrevistas y tampoco tendrá apariciones públicas.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, señaló.