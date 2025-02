Kiev no reconocerá diálogo entre Rusia y EEUU en Arabia Saudita

Zelenski añadió que su visita a Arabia Saudita no está relacionada con la reunión ruso-estadounidense del 18 de febrero. (Foto: PL)

Ucrania no participa en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita y no tiene intención de reconocer sus resultados, manifestó este 17 de febrero Vladimir Zelenski en rueda de prensa en Emiratos Árabes Unidos.

«Ucrania no está implicada. Ucrania no sabía nada al respecto. Ucrania considera que cualquier negociación sobre ella, sin su participación no tiene ningún sentido. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos tales acuerdos», afirmó.

Zelenski también añadió que su visita a Arabia Saudita, que tendrá lugar en los próximos días, no está relacionada con la reunión ruso-estadounidense del 18 de febrero.

«Esta visita no tiene ninguna relación con lo que está ocurriendo en Arabia Saudita a nivel de representantes de Estados Unidos y Rusia. Por supuesto, cuando esté en Riad, le preguntaré al príncipe heredero y primer ministro, Mohamed bin Salman al Saud, qué sabe al respecto», añadió Zelenski.

Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que el canciller, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov se dirigían a Riad para reunirse con representantes estadounidenses y discutir el restablecimiento de todo el conjunto de relaciones bilaterales.

Igualmente abordarán los preparativos para posibles conversaciones sobre el arreglo ucraniano y para una reunión de los jefes de estado.