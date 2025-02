La eficiencia económica es la clave (+fotos)

Los representantes de las secciones sindicales de los ocho municipios y todos los sindicatos expusieron sus intereses en varios moementos. (Fotos: José F. González/Escambray)

El papel del sindicato en el contexto cubano actual, así como la necesidad de movilizar a los trabajadores y exigirles a las administraciones la búsqueda de la eficiencia económica fueron las principales preocupaciones de los participantes en la Conferencia Provincial 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), efectuada este fin de semana en Sancti Spíritus.

El teatro de la Sede Central de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez sirvió de anfitrión a los 150 delegados y a los invitados participantes en el congreso de la organización obrera en el territorio.

La víspera, los representantes de las secciones sindicales de los ocho municipios y todos los sindicatos realizaron el análisis económico financiero y debatieron sobre las deficiencias en la sindicalización, con hincapié en los trabajadores del sector no estatal, el cumplimiento de los compromisos voluntarios del aporte a la Patria y el papel del funcionamiento de las estructuras de base, como únicas formas de lograr cumplir las tareas medibles de la organización.

Luego de realizar las votaciones para la elección del nuevo Comité Provincial, los delegados participaron en un encuentro con las máximas autoridades del territorio, dedicado a la situación de los principales programas de Gobierno en la provincia.

En el contexto de la conferencia se realizó un encuentro de cada sindicato provincial con los dirigentes administrativos de su sector, con el fin de intercambiar sobre las principales preocupaciones expresada por los obreros en las asambleas que se realizaron en la base.

En el segundo día, la cita puso en la mesa de discusión la necesidad de un sindicato más proactivo que exija a las administraciones la mejoría sostenida de los indicadores económicos porque los incumplimientos de planes, las pérdidas y los pagos sin respaldo afectan la capacidad de compra del trabajador y deterioran el nivel de vida de su familia.

Las irregularidades del proceso de bancarización fue una constante preocupación en todo el proceso desde la base.

El debate en plenaria sirvió de escenario para generalizar buenas experiencias en las que el protagonismo de los obreros, la capacidad innovadora, la estimulación y el vínculo con las administraciones han servido para lograr resultados favorables en las entidades, así como en los ingresos individuales.

Entre las demandas más reiteradas en todo el proceso orgánico desde las secciones sindicales estuvieron también las irregularidades del proceso de bancarización, la capacidad de liquidez para que los asalariados tengan su dinero en efectivo y las negativas en los espacios de venta a cobrar usando las pasarelas de pago electrónicas. “No puede ser que los trabajadores que viven en la zona de silencio tengan que usar tantas horas y hasta días completos para obtener sus ingresos en efectivo”, expresó Leonel Castillo, en representación de la Empresa Agropecuaria Venegas, del municipio de Yaguajay.

Leonel Castillo habló en representación de la Empresa Agropecuaria Venegas.

El papel de la estimulación y la necesidad de buscar alternativas para impulsar al cumplimiento de las metas fue el reclamo de Marianelis Pacheco, delegada del municipio de La Sierpe, a la vez que demandó públicamente la devolución a los antiguos propietarios las casas de visitas. “Estos inmuebles fueron construidos con el esfuerzo y los recursos de los colectivos laborales y era una forma eficaz de estimularlos. Es un reclamo generalizado que sean devueltos”, concluyó la delegada.

Varias intervenciones abordaron el tema de la sindicalización de los trabajadores del sector no estatal, la falta de atención de la organización en la atención a ese sector y la lentitud en velar por sus reclamos, lo cual no ha tenido la prioridad que se necesita en esta provincia, que no llega al 40 porciento de su incorporación.

“No hay un buen congreso si no se logra dejar clara la necesidad de que el movimiento sindical cumpla de manera eficiente su rol de exigir a las direcciones administrativas que utilicen todas las facultades que se les han conferido para buscar alternativas en función del crecimiento económico”, expresó Ulises Guilarte, secretario general de la CTC en el país.

Ulises Guilarte: «La batalla se concentra ahora en movilizar a los trabajadores para lograr el crecimiento económico».

En el encuentro de los trabajadores estuvieron presentes, además, Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del PCC y su primera secretaria en la provincia; Alexis Lorente Jiménez, gobernador del Gobierno Provincial del Poder Popular en el territorio, junto a otros dirigentes sindicales a nivel de país.

Especialmente invitados, las Héroes Nacionales de Trabajo aportaron al intercambio sus experiencias y proyecciones para enrumbar el trabajo sindical en la recuperación económica y le mejoría en la calidad de vida de los obreros.

La asamblea eligió el nuevo Comité Provincial de la CTC y ratificó a Ekaterina Gowen Dickinson somo su secretaria general.