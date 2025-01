Laura Delgado: Susana será una sorpresa en Sábados de Gloria (+fotos)

En la telenovela Laura se presenta con una caracterización muy diferente a la joven oficial del policiaco de domingo Tras la Huella que la convirtió en un rostro popular. (Fotos: Cubasí).

Desde el capítulo 1, la rubia despampanante que interpreta Laura Delgado comenzó a levantar ronchas en la trama de la recién estrenada telenovela Sábados de Gloria, pero también a mostrarnos a una actriz talentosa, capaz de lucirse en una caracterización muy diferente a la joven oficial del policiaco de domingo Tras la Huella que la convirtió en un rostro popular.

Pero como no somos prejuiciosos y nadie la conoce mejor que ella, le pedimos a Laura que nos presente a Susana: “A mi personaje en Sábados de Gloria le dicen la Barbie, es una doctora endocrino y, bueno, va a dar un poquito de qué hablar”.

¿Qué retos te planteó y qué disfrutaste más a la hora de interpretar este personaje?

“Susana es un personaje que pudiera haber tendido al estereotipo, sin embargo, desde que la estudiamos, la analizamos, pues tratamos de defender, y ojalá lo hayamos logrado, un carácter, una mujer con valores que ya sabremos, aunque por el momento parezca algo diferente. Todo es un proceso y me gustó, digamos, vestir a Susana como las muñecas. Parece una broma, pero no. Encontrar su forma de proyectarse, su forma de caminar, su manera de vestir, de verse, pues la verdad, no lo esperaba así, pero sí fue una de las cosas que más disfruté.

“Cuando nos entregan los guiones, la novela tenía 40 capítulos escritos. Faltaban los últimos 20 capítulos y nos dieron la posibilidad a los actores de aportar ideas para el final de cada uno de los personajes. Entonces puedo decir que en el final de la historia tenemos un poquito que ver. Ese fue otro punto de giro en la creación de Susana, porque parecía o pudiera parecer que iba a ser de una manera y, sin embargo, hicimos una construcción de modo que va a haber una sorpresa para el espectador en cuanto a ella”.

va a haber una sorpresa para el espectador en cuanto a Susana, comenta Laura.

Toda Cuba te reconoce por tu participación en Tras la Huella ¿qué desafíos y qué satisfacciones te ha dejado ese trabajo? ¿Alguna anécdota con el público?

Tras la huella es una serie que yo adoro. Yo entré al equipo estando en pandemia y me recibieron con muchísimo respeto. Es una serie que agradezco desde el colectivo maravilloso que hay ahí, hasta el amor del público cubano.

Por supuesto que es importantísima la respuesta de los espectadores, porque para eso trabajamos los actores, para el público que nos recibe. Así que profesionalmente le debo, porque tener la especialidad de mi personaje, que es inteligencia criminal, y decir tanta información, dar tantos datos, hacer un trabajo, digamos, más intelectual en cuanto a la resolución de los casos y expresarlo de una manera orgánica, es todo un reto y toda una clase. Así que solamente tengo palabras de gratitud para Tras la huella.

A veces las personas no saben distinguir entre la actriz y el personaje y entonces creen que asumimos el mismo rol en la vida y no es así. Eso sí me ha traído algunos encuentros con el público, pero al final entienden, porque el cubano es así, el cubano es apasionado, pero muy inteligente.

Laura junto a sus compañera de labor en Tras la Huella.

He visto en tus redes muestras de un gran amor por el teatro ¿donde eres más feliz, allí o frente a las cámaras de televisión?

«Mi formación absoluta es en el teatro. Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte, pero yo digo que yo me hice actriz y estoy convencida de eso, aquí en Hubert de Black a golpe de escenario, de aprendizaje, de dedicación de mis directores, Orieta Medina, Fabrizio Hernández, Marilena Sotera, Luis Brunet. No quisiera que me faltara nadie porque, en esencia, ellos son la razón de que yo sea la actriz que soy y eso sí lo voy a agradecer hoy y siempre.

«Son medios diferentes, se expresan diferentes. El teatro es como mi dominio, y la televisión es un medio que ya no es tan nuevo para mí, pero tiene otros códigos y que también agradezco porque he tenido la suerte de coincidir con grandes seres humanos, entonces no sabría elegir. Son sensaciones, procesos diferentes, es una manera de expresar diferente, así es que ambos bienvenidos sean».

¿Qué proyectos te ocupan actualmente?

«Ahora mismo, seguimos grabando capítulos de Tras la Huella y el 15 de marzo vamos a reestrenar Romeo y Julieta, que es una de las obras imprescindibles en nuestra compañía y, tengo que decirlo, también en mi historia como actriz. Así es que ya lo saben, les dejo la invitación: a partir del 15 de marzo, en la compañía teatral Hubert de Black. Romeo y Julieta, están súper invitados a una puesta que yo considero que es valiosa y hermosa».