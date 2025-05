Los tesoros de Ponono (+fotos)

“Siempre me he dedicado a investigar, es mi pasión”, confiesa Ponono. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

El polvo invade, de vez en cuando, la caja donde guarda como su mayor tesoro las investigaciones y fotografías históricas. Lleva a punta de lápiz los temas y la cantidad de trabajos que conserva. Anda y desanda la historia a su antojo. La vida no se equivocó en concederle a José Antonio Marín Gómez el don de la investigación.

“Siempre me he dedicado a esto, es mi pasión —expresa sin levantar la vista de los papeles—. Nací en 1941 y desde muy pequeño me vinculé a acciones revolucionarias, ¿cómo no voy a ser fiel defensor de la historia de Cuba?”.

Marín Gómez participó junto a su familia en la huelga por el diferencial azucarero en Natividad, el 29 de diciembre de 1955; y más tarde integró una célula del Directorio Revolucionario 13 de Marzo y apoyó en varias huelgas estudiantiles. Considera que fue discreta su participación en la huelga del 9 de abril de 1958.

“Apoyé activamente a las tropas del Movimiento 26 de Julio y el directorio en la toma de Sancti Spíritus, la ciudad más grande tomada por los rebeldes”, rememora.

Un pasaje importante de su vida, y que nunca olvidará, es la llegada de la Caravana de la Libertad al parque Serafín Sánchez con Fidel al frente. “Si las ciudades valen por lo que valen sus hijos, si las ciudades valen por lo que se han sacrificado en bien de la Patria (…) Sancti Spíritus no podía ser una ciudad más (…)”, expresó el líder cubano aquella madrugada del 6 de enero y José Antonio Marín Gómez piensa que es un reconocimiento para todos los espirituanos que aportaron —de una forma u otra— a que en Cuba ondeara, soberana, la bandera de la estrella solitaria.

Otros momentos que marcaron su trayectoria fueron la participación en la primera limpia del Escambray, el cuidado de la costa sur central en los días de la invasión mercenaria por playa Girón, la Crisis de los Misiles, la lucha contra bandidos, entre otros.

Ponono, como cariñosamente le dicen algunos, combatió en la República Popular de Angola, ocupó diferentes cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Sancti Spíritus y es fundador del Partido Comunista de Cuba. También conserva las distinciones y condecoraciones que le han sido entregadas durante su vida.

MI PASIÓN: INVESTIGAR, INVESTIGAR, INVESTIGAR

“Hace mucho tiempo empecé a escudriñar hechos poco conocidos de la historia local y nacional, y poco a poco he conformado este archivo”, relata Ponono.

“Tengo más de 40 investigaciones y varios álbumes donde conservo fotografías de época. Todo tiene mi sello: mi letra y mi organización”.



Ponono conserva fotos de época como su mayor tesoro.

Entre sus materiales históricos lo mismo podemos descubrir que el capitán Julio Pérez Castillo, junto a Armando Acosta Cordero, jugó un importante papel en la liberación de la ciudad de Sancti Spíritus, o simplemente observar imágenes de aquella celebración del 26 de Julio, por primera vez, en la provincia. Sobre Serafín, Martí, el triunfo revolucionario del 59 o Girón, y muchos más, podemos conocer gracias a la pasión de José Antonio Marín Gómez.

Este espirituano continúa, a pesar de sus 84 años, defendiendo a toda costa la rica historia que los cubanos han construido.