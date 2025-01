Ministro de Salud Pública en Sancti Spíritus: Problemas objetivos no pueden condicionar maltrato al pueblo

En Sancti Spíritus, Portal Miranda se refirió a problemáticas medulares del sector en el país. (Fotos: Arelys García / Escambray)

No puede ser que los problemas objetivos que tenemos condicionen el maltrato al pueblo; al contrario, en situaciones como estas tenemos que crecernos más y sentir como de nosotros, los problemas de los pacientes que vienen a nuestras instituciones”, sostuvo en Sancti Spíritus el ministro de Salud Pública (Minsap), doctor José Ángel Portal Miranda, durante el análisis del desempeño de este sector en 2024 en el territorio.

En el intercambio, que contó con la asistencia de la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política Deivy Pérez Martín, y del gobernador provincial, doctor Alexis Lorente Jiménez, el titular del Minsap insistió en la importancia de una adecuada organización de los servicios, a partir de una correcta planificación de los recursos humanos y materiales; todo lo cual debe redundar en la elevación de la calidad en la atención sanitaria.

El máximo representante del Minsap aseguró que, a pesar de los resultados del territorio en el periodo evaluado, entre estos los obtenidos en el Programa de Atención Materno Infantil, existen indicadores aún perfectibles como el índice de bajo al nacer, así como la mortalidad materna y la escolar.

La estabilidad en los consultorios del médico y la enfermera de la familia estuvo entre los temas debatidos.

Portal Miranda reconoció, además, las potencialidades del territorio espirituano para fortalecer el movimiento de comunidades y municipios Por la Salud y consolidar la estrategia para enfrentar el envejecimiento poblacional en la provincia, hoy con una de las mayores tasas de esperanza de vida al nacer del país (79.10 años).

Al referirse a manifestaciones inadecuadas en ciertos profesionales del sector, Portal Miranda dijo que a veces el agobio de no disponer de los recursos genera conductas no éticas en el comportamiento de algunos trabajadores del sector. “Esos dos o tres, porque no es la mayoría, echan a perder el trabajo de todo un colectivo consagrado”, agregó.

Asimismo, reflexionó en torno a la venta de servicios y el favoritismo presente en algunos centros asistenciales; fenómeno cuestionado por la población. “No hay razones para que en ninguna de nuestras instituciones se vendan servicios de ningún tipo: ni diagnósticos ni terapéuticos ni medicamentos”, indicó.

“No estamos en contra de que personas agradecidas te regalen un lapicero —señaló—; el cubano ha sido así toda la vida. Lo que no puede pasar es que se condicione el servicio a un regalo. Ello es lo que más denigra al sistema de Salud y eso tenemos que desterrarlo”, recalcó.

El deterioro constructivo de un grupo de consultorios del médico y enfermera de la familia, con impacto directo en la estabilidad de ese personal; la formación vocacional, el éxodo de profesionales del sector, el embarazo en la adolescencia y la baja natalidad estuvieron, además, entre los tópicos debatidos en el resumen anual de la Salud Pública en Sancti Spíritus.

En ese propio contexto, nueve profesionales recibieron la distinción Manuel (Piti) Fajardo en reconocimiento a su obra por 20 años de labor ininterrumpida dentro de la rama sanitaria; en el orden colectivo, se destacó el quehacer de instituciones como el Centro Médico Psicopedagógico Reparador de Sueños, la Dirección General Municipal de Salud de Yaguajay, el Servicio de Neonatología del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, el área de Enfermería y el policlínico Mario Muñoz Monroy.

Nueve profesionales del sector recibieron la distinción Manuel (Piti) Fajardo.

En el propio escenario, a la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus le fue entregado el certifico de institución acreditada por la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba, de manos del doctor en Ciencias Técnicas y profesor emérito de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas Juan José Hernández Santana.