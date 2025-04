Mujeres del softbol regresan a la élite

Las internacionales Martha Torres y Ana Amalia González dos bujías en el equipo.

No trajeron medallas, pero fue como si lo lograran: las muchachas del softbol espirituano volvieron a la élite de Cuba, donde estuvieron mucho tiempo antes de irse, hace seis años, de los campeonatos nacionales.

El escenario tuvo un nombre: Manzanillo, la sede granmense de un torneo nacional del que regresaron cuartas. El artífice, también: Luis “el Pollo” García, a quien se le puede añadir otro epíteto: mago. No podía ser de otra mano como no fuera la de quien catalogan, con toda justicia, el padre del softbol en Sancti Spíritus, impulsor de su nacimiento y guía de varios títulos nacionales de los hombres.

Aunque vinculado al deporte, el Pollo no trabajaba directo en el terreno. “Nelson Ventura, el comisionado provincial, me pidió apoyo para este torneo, buscamos a varias jugadoras con experiencia y las mezclamos con muchachitas del juvenil, entrenamos unas cinco semanas. La pelea no fue fácil, aparte de los seis años fuera de los campeonatos nacionales, el nivel de los equipos era muy alto con lanzadoras contratadas en la liga profesional mexicana, muchas de ellas discutieron el título con sus equipos, o sea, tienen calidad y las muchachas no se habían enfrentado a ese tipo de pitcheo”.

Avanzaron paso a paso. El objetivo era no irnos de la división y garantizar la presencia en el torneo del año próximo, pero cuando les ganamos a equipos como Santiago de Cuba y Villa Clara, la mentalidad empezó a cambiar”.

Las chicas tuvieron en las internacionales Martha Torres y Ana Amalia González dos bujías, sobre todo esta última. “Ya en la final se lesionó y no nos pudo lanzar en los partidos para discutir las medallas, pero ella fue puntal porque, además de lanzar, bateó de 31-20. Otra que rindió mucho fue la segunda base Yadiana Cañizares”, precisa el director.

Detrás de granmenses, santiagueras y villaclareñas, el cuarto lugar de las chicas renueva las esperanzas de un deporte que allá por 1981 logró un segundo puesto en el primer campeonato nacional por invitación —según recuerda el Pollo— y luego convirtió a Sancti Spíritus en la capital de la bola blanda en Cuba.