Oro inédito del voleibol masculino

El voleibol masculino espirituano por fin se hizo justicia al conquistar por estos días su primer título nacional.

Debieron pasar muchos, muchos años. Pero el voleibol masculino espirituano por fin se hizo justicia al conquistar por estos días su primer título nacional en el campeonato disputado en Santiago de Cuba.

Debieron pasar varias generaciones de jugadores, aunque, en esencia, fueron los mismos técnicos de una pléyade de la que forma parte Yamil Herrera, quien ahora se colgó el oro colectivo en el pecho y el individual como mejor técnico de la competencia.

Aunque con refuerzos de otras provincias, este elenco logró romper ese maleficio que suele perseguir a los atletas espirituanos, mucho más en deportes colectivos. Aparte de los cuatro títulos del softbol masculino, el de los Gallos en la Serie Nacional de Béisbol 79-80, el del baloncesto femenino y el del hockey sobre césped, ninguna otra selección había subido a lo más alto del podio en la primera categoría, ni siquiera este elenco, que lo había bordeado con tres medallas de plata: en el 2013, 2017 y 2018 con Ismael Rodríguez Pentón, y una de bronce en el 2015 con Oziel Vázquez.

La hazaña se concretó punto a punto ante elencos con mayor favoritismo, como Santiago de Cuba, Villa Clara, Guantánamo, La Habana, Cienfuegos, Mayabeque y Camagüey. “Todo el mundo sabe que la gran población del voleibol cubano, tanto masculino como femenino, está en el extranjero jugando ligas. Este formato de competencia más bien se hizo para desarrollar el masculino de categorías Sub-19, Sub-21 y Sub-23, que aportaron la mayor cantidad de atletas participantes, con cuatro refuerzos mayores”, apunta Yamil.

“La base principal de nuestro equipo fueron los jugadores de Sancti Spíritus: el caso de Richard Tuero, un atleta longevo, pero con experiencia competitiva muy buena y rendimientos espectaculares; el pasador Alejandro Gómez Carmona, que ya tiene varias participaciones en estos torneos, y Yohan Veloso Sarduy. Ellos fueron la columna vertebral del elenco”.

Cuatro refuerzos completaron la selección: “Personalmente fui a La Habana, los evalué, y Lian Sem Estrada, entrenador principal de las selecciones Sub-19 y Sub-21, me facilitó dos atletas de de mucho talento: Byron Herrera el mejor juvenil de Cuba con una mentalidad ganadora muy buena y a la postre MVP de la competencia, y Julio Acosta, mejor bloqueador. Completamos con dos refuerzos, uno de ellos Eduardo Hernández, de La Habana, quien jugó un partidazo de 21 puntos en contra de su equipo original, que siempre es difícil. Ese fue el juego que nos llevó a la final”.

Los espirituanos se crecieron en una competencia exigente que los obligó a ganar más de un encuentro de cinco sets hasta llegar a la final ante Villa Clara, de su mismo grupo B y Santiago de Cuba y Guantánamo por el A. “No éramos favoritos por venir de la segunda división —apunta el director—. El primer objetivo era tratar de mantenernos entre los seis para poder estar el año próximo, caminamos en el grupo, ganamos el primer día con Camagüey, perdimos con Villa Clara y luego le ganamos a La Habana y llegamos a la final de todos contra todos.

“Llegamos con una buena preparación y los muchachos jugaron con mucha disciplina, en la final cumplimos la táctica al ciento por ciento, sobre todo en el servicio, al no haber tanto dominio técnico, eso fue lo fundamental, escauteamos a los contrarios y vimos sus debilidades con la recepción y ahí enfocamos el saque”.

Así le ganaron a Santiago que, además de ser sede y público en contra, tiene muchos atletas en equipos nacionales de esas categorías jóvenes y ganadores de medallas. Hicieron lo mismo con Guantánamo. Con dos victorias y 10 puntos acumulados, llegaron con buena posición al partido final ante Villa Clara. Mas, una derrota de estos ante los anfitriones 0-3 facilitó las cosas a los yayaberos.

“Estoy feliz porque es el mejor resultado de mi vida como técnico», confiesa Yamil Herrera.

Pero Yamil y sus niños, querían convencer. Así dispusieron de los naranjas 3-2: “Ganamos el primer y el segundo set, pero bajamos el ritmo, y en el tercero nos remontaron, lo ganaron al igual que el cuarto cuando ya estaba 18-16 a favor nuestro, pero su mejor sacador nos metió tres saques y no pudimos parar la racha, pero nos repusimos y ganamos el tie break y la ansiada medalla de oro para las selecciones de mayores de primera categoría de voleibol espirituano”.

Y se rompieron, sobre la cancha, los fantasmas. “No creo que sea un problema de que se presionan, es falta de concentración, en el voli en los juveniles, tenemos cuatro medallas juveniles y las cuatro son de plata. Eso ha pasado en la primera categoría. Lo que pasó ahora es que la táctica se cumplió al ciento por ciento, sobre todo el servicio como ya te dije, para que el contrario no pudiera jugar por zona tres. El triple bloqueo trabajó muy bien, al igual que la defensa del campo. A medida que íbamos ganando la final, nos elevaba más el ego y los deseos de ganar, no pensamos que íbamos a discutir el campeonato, pero las cosas se nos fueron facilitando por el rendimiento estable y compartido de los atletas, la ofensiva fue muy repartida”.

Con 24 años como entrenador, integrante de los colectivos técnicos de los equipos ganadores de medallas, Yamil está ahora mismo fuera del “voleibol oficial” de la provincia, pero siente este éxito como una recompensa al trabajo de años de varios técnicos. “Siempre hemos tenido entrenadores de mucho nivel tanto en el femenino como el masculino: Leonardo Rojas Roldán, José Fonte Quintero, que son ganadores de oro; Ismael Rodríguez Pentón, que es nuestra institución, Oziel… Siempre hemos tratado de comunicarnos y compartir experiencias. Estuve en Venezuela y en Belice hasta el 2022, pero sigo vinculado porque es lo que me gusta. Desde que supe que no salía para Belice, hablé con el comisionado y me dio la posibilidad de dirigir el equipo. Realmente la totalidad de los atletas que llevamos fueron alumnos míos y de todos esos entrenadores, por eso el trabajo se nos hizo fácil y cumplieron con lo establecido”.

Por eso el pergamino de mejor entrenador le satisface, pero pesan otras razones. “Estoy feliz porque es el mejor resultado de mi vida como técnico y eso normalmente lo dan a quien gana el torneo, es importante para el currículo, pero la satisfacción más grande fue ese oro inédito”.