Owen Cooper: «El Robert de Niro de esta generación»

Owen Cooper interpretó a Jamie, en la serie Adolescencia, con 14 años de edad.

En un punto clave de la exitosa serie de Netflix «Adolescencia», Jamie, el joven protagonista de 13 años, bosteza cuando una de las psicólogas asignadas a su caso está interrogándolo acerca del asesinato de una niña de su curso.

La respuesta de la psicóloga al percibir la insolencia del joven -interpretado por el actor Owen Cooper-, es la de confrontarlo: «¿Te estoy aburriendo?», le pregunta.

Lejos de aburrir, esta impactante escena rodada en un plano secuencia es uno de los momentos más impactantes de una serie que ha dado pie a una conversación global sobre los efectos que tienen las redes sociales en los niños y jóvenes.

El drama televisivo también se ha ganado los elogios del público y la crítica tanto por su calidad técnica como por las actuaciones de sus protagonistas, en especial la de Owen Cooper, que tiene en la serie su primera experiencia televisiva.

El bostezo que mencionábamos fue una improvisación del joven intérprete de 15 años (14 en el momento de la grabación). «Estaba cansado, era la segunda toma del día, y cuando ella me respondió con esa gran línea, que no estaba en el guión, sonreí porque no me la esperaba», le contó Cooper a la BBC.

Su facilidad para improvisar es tal que el actor que interpreta a su padre en la serie, Stephen Graham, dijo de él que es un «talento generacional».

«Le dije a su mamá: ‘Es el próximo Robert de Niro'», explicó Graham.

Un talento innato

Con apenas 14 años, Cooper empezó a asistir a clases de actuación en el teatro de Manchester en el que Graham enseña.

Pero antes de interpretar a Jamie en «Adolescencia» no tenía ninguna experiencia frente a la cámara.

«Los guiones (de «Adolescencia») eran largos, pero tenía a los actores que estaban alrededor mío para jugar con ellos. Al final no seguimos mucho los guiones porque estaba trabajando con lo que me daban ellos», contó Cooper en una entrevista con el programa de la BBC The One Show.

Las dotes de actuación de Cooper están presentes en los dos episodios de la serie (son un total de cuatro) en los que aparece, pero es realmente en el tercer capítulo, cuando se enfrenta cara a cara con la psicóloga durante 40 tensos minutos, cuando el joven intérprete brilla con ferocidad.

Cooper salta con facilidad del miedo y la rabia a la confusión y luego, con sutileza, a la calma, llenando los momentos más dramáticos del intercambio con gestos que no se corresponden con su rostro infantil, y que revelan algo más profundo y oscuro.

«Cerca a la perfección en TV»

La serie se ha convertido en un éxito con la crítica, la cual le ha dado un 99% de reseñas positivas, según el sitio web RottenTomatoes, que recoge las opiniones más influyentes del cine y la televisión.

Además, pone a Owen en una plataforma global.

El periódico británico The Guardian, dijo que la serie era lo «más parecido a la perfección televisiva» y le dio una mención especial a Cooper: «Es una interpretación impresionante que nos permite ver el misógino radical que es Jamie, o en el que se podría convertir».

«Hacer eso sin experiencia previa es un testamento al talento nato y al cuidado creativo que se le debió prestar a toda la grabación».

El sitio especializado en crítica de cine y televisión RogerEbert.com resaltó las actuaciones, pero se enfocó particularmente en Cooper: «A pesar de que todo el elenco se merece el crédito por interpretaciones extraordinarias, nadie se le acerca siquiera a Cooper».

«En el papel de Jamie Miller captura a la perfección la naturaleza volátil de esos complejos años entre la niñez y la adultez».

Actualmente, Cooper está terminando de rodar una adaptación de «Cumbres Borrascosas», la famosa novela de Emily Brontë, y le dijo a la revista estadounidense Teen Vogue que tiene el sueño de algún día llegar al universo cinematográfico de los superhéroes de Marvel, aunque todavía dice estar lejos de lograrlo.

«He sido fan de Marvel desde pequeño», le contó Cooper a Teen Vogue. «Así que obviamente, Spider-Man es un trabajo al que aspiro porque es un trabajo que todos los niños quieren hacer, pero no espero nada».

Sentado junto a Cooper en The One Show, de la BBC, estaba el mismo Robert de Niro, quien al oir los elogios al pequeño, le dio un consejo para mantenerse en el mundo del entretenimiento durante tantos años, como ha hecho él: «Ya estás ahí, sólo ten sentido común, no te metas en problemas, y mantente ahí».