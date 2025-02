Petro desde Haití: Hay que decirle a Trump que la humanidad es más importante

Presidente Gustavo Petro en Haití. (Foto: Internet)

Con cuestionamientos a Donald Trump finalizó la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Haití, este miércoles. El mandatario ofreció una declaración conjunta junto al presidente del Consejo Presidencial de Transición de ese país, Leslie Voltaire.

En su intervención, el jefe de Estado criticó la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos, quien ya se puso a trabajar para deportar a millones de inmigrantes indocumentados en suelo norteamericano.

“No quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos…pues dejémoslos un rato solos a ver cómo les va. Creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros. Quienes nos echan se van a quedar solos. Y entre más solos más pobres, más decadentes. Entre más solos pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis”, manifestó el presidente.

El mensaje no se quedó ahí y luego aseveró que “más que las naciones, hoy tiene que surgir un nuevo cuerpo político, un nuevo sujeto político que haga las revoluciones que hoy se necesitan. Eso se llama humanidad. Por encima de la nación hay que decirle a Trump, hay que decirle a Elon Musk, que la humanidad es más importante. Solo las naciones pueden vivir si vive la humanidad. Y la humanidad puede vivir si es libre y si los seres son libres en todo rincón del planeta”, agregó.

En sus primeros dos días como presidente de Estados Unidos, Trump ha expedido más de 100 órdenes ejecutivas que giran en torno a tres áreas particulares: el fin del derecho a la ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos, la reclasificación de empleados federales a una categoría que permite destituirlos con mayor velocidad y la creación del nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental, que encabeza el magnate Elon Musk.

Además, ordenó el despliegue de tropas en la frontera con México. A propósito de esta instrucción, el presidente Petro señaló que “no sería Estados Unidos nada sin el pueblo negro, sin el pueblo mexicano”.

Por otro lado, el republicano aseveró que EE.UU. no necesita de los países de América Latina: “Nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Todo el mundo nos necesita”, dijo.

Dicha frase recibió reparos por parte de Petro antes de viajar a Haití, durante el lanzamiento de la Línea Anticorrupción 157, en Bogotá. “El que se debilita es el que se queda solo, yo creo que hay que construir un concepto que existe, no en la política, y es que nosotros más que naciones somos humanidad”, comentó el jefe de Estado.

El mandatario complementó su respuesta a los medios señalando que “estamos en un delirio, hay que esperar el desarrollo de las relaciones y la política en el planeta, no solamente en Estados Unidos, pero yo diría que el anuncio de que estamos solos y no nos importa Latinoamérica es un anuncio peligroso, no solo para el mundo sino para la misma sociedad norteamericana”.