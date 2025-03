Presidente nacional de la ANAP llama en Sancti Spíritus a fortalecer funcionamiento de las cooperativas (+fotos)

En la cita se llamó a aprovechar mejor los espacios de las asambleas de asociados, así como la necesidad de estrechar los vínculos con la base con el campesino. (Fotos: Elsa Ramos/Escambray).

Del buen funcionamiento interno de las cooperativas, sus juntas directivas y las asambleas de asociados depende en buena medida que estas puedan cumplir los roles principales asignados a esas estructuras.

Tal precepto marcó el rumbo de las intervenciones en la sesión final de la Asamblea de Balance provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) XIII Congreso.

A ese tópico se refirió el miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado Félix Duarte, presidente nacional de la organización: Aún tenemos insatisfacciones en el proceso de fortalecimiento, tenemos que seguir acorralando el problema de funcionamiento que tenemos en algunas cooperativas, pues mientras quede alguna con debilidades no podemos decir que la ANAP está jugando el papel que le corresponde de recuperar de verdad ese papel de conducción, de ser ejemplo, de acompañar, de exigir, de transformar los problemas, lo que incluye no solo la cooperativa, sino todo el entorno social donde esté enclavada.

El presidente llamó a aprovechar mejor los espacios de las asambleas de asociados, así como la necesidad de estrechar los vínculos con la base con el campesino. El funcionamiento va más allá de las reuniones de las juntas directivas y las asambleas. No se puede hablar de funcionamiento sin hablar de labor ideológica y que desde esta haya un mayor compromiso de los campesinos para seguir cumpliendo la principal misión que nos encomendó el Comandante en Jefe Fidel Castro, hace más de 60 años que es producir alimentos para el pueblo.

En el encuentro se llamó a dirigir la mirada hacia el decrecimiento de las CPA, alertado por Pedro Álvarez, presidente de la 13 de Marzo, de Cabaiguán, quien dijo que en los últimos 50 años estas han mermado en la provincia casi la mitad: Eso nos da la medida de que vienen en un proceso de deterioro, de desmembramiento del movimiento y corremos el riesgo de perder algo que diseñó el Comandante en Jefe y a eso hay que prestarle mayor atención.

El plenario conoció de la positiva experiencia de la CPA Juan González en la disminución de un delito como el hurto y sacrificio de ganado, debido a la reactivación de las patrullas campesinas en trabajo conjunto con la PNR, práctica que hoy no es extensiva al sector.

Sobre este tópico, el presidente nacional de la ANAP expuso que lo importante no es la estadística: Lo que hace no es la estadística, sino que haya una contención y un enfrentamiento, no podemos tener miedo a buscarnos problemas, esta es la provincia que más armas de fuego ha entregado a los campesinos con unas 124, y es para dar recorridos montados a caballo, es para que la gente sepa que nos hemos ido organizando mejor, pero, con armas o no, cuando somos cinco, seis o siete recorriendo los linderos de la finca, eso debe activar todo el mundo, y en este tema falta integración.

La temática productiva estuvo de servida en la mesa del balance, en particular la insatisfacción con los bajos precios de compra de renglones como el café, en franca desventaja con otros. Desde la pasión campesina, lo advirtió Genoveno Hernández, presidente de la CCS Rafael Saroza, de El Algarrobo, en Trinidad. Una lata de café en 272 pesos es irrentable, cuando comenzó a ese precio un jornal costaba 50 pesos y hoy nadie recoge el grano por menos de 500, es una cosa que lleva respuesta porque cuando el café se acabe se acaba la montaña.

Temas como la necesidad de generar mayores renglones exportables para obtener las divisas que le hacen falta al país y a las propias cooperativas para comprar insumos que hoy no vienen de ninguna parte, lo urgente de formar en las cooperativas el personal jurídico que en estas hacen falta, lo inaplazable de hacer valer la verdadera autonomía de las cooperativas y de mejorar la atención de las empresas hacia estas también ocuparon momento de intercambio, tanto como los buenos ejemplos del aporte anapista a la labor social de las comunidades donde radican.

No faltó tampoco la mención a la responsabilidad de los campesinos en enfrentar los precios abusivos y especulativos: cuando no llegan primero la cooperativa, Acopio, el intermediario va directo a la finca y entonces el pueblo tiene que enfrentarse a esos precios y en muchas ocasiones nos cuestionan a nosotros, ¿por qué los campesinos venden alto? Y en realidad eso sucede cuando damos la brecha y otros se aprovechan y hay que impulsar una actuación diferente desde las juntas directivas, sentenció el máximo dirigente de la ANAP.

En la asamblea se ratificó a Eidy Díaz Fernández como presidenta de la organización en la provincia. También se presentaron los candidatos al Comité Nacional y los 24 delegados al Congreso anapista de mayo próximo, dos de ellos electos por vía directa, así como los cuatro invitados que integran la comitiva.

La sesión estuvo presidida además por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura y Alexis Lorente, gobernador de Sancti Spíritus.